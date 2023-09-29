Сколько требуется встреч с психологом, чтобы был эффект от терапии
Как правило, специалист может решить проблему клиента в кратчайшие сроки. Но если у человека отсутствует внутреннее сопротивление, то лечение затягивается. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.
«В процессе терапии нужно осознать проблему, отреагировать на нее и выстроить новые паттерны. На это уходит три сеанса. Но психологи часто сталкиваются с тем, что у людей есть скрытые потребности в проблемах – например, они выполняют спасительную функцию, и человеку жалко с этим расставаться. Поэтому сеансов может быть и больше», – пояснила специалист.
Количество встреч с психологом зависит от характера запроса. Поэтому бывает, что хватает нескольких сеансов, а бывает и месяца недостаточно, отметила Наумова. В терапии большую роль играют осознанность и готовность человека к переменам в жизни. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о способах, которые помогают стать счастливие.