Как научиться расслабляться и улучшить качество жизни

Остановите постоянный поток мыслей.

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Когда в голове десяток мыслей, планы на день и неделю, тревога о будущем, расслабиться сложно. Но жизнь в постоянном напряжении приводит к тому, что уровень стресса зашкаливает, влияя и на здоровье, и на уровень энергии.

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Проверьте, не находитесь ли вы в излишне нервозном состоянии прямо сейчас: попробуйте расслабить нижнюю челюсть. Если почувствовали, как она напряжена, вероятно, вы живете с повышенным уровнем стресса. А значит, пора научиться расслабляться.

Переключитесь на тело

Наш мозг склонен гонять одни и те же мысли по кругу в течение всего дня, с каждым витком они сильнее действуют на нервную систему и отрывают от текущего момента. Замедлитесь и вспомните о теле, в котором вы живете. Заведите привычку каждый вечер делать десятиминутный самомассаж с лосьоном или маслом: начинайте с пальцев ног и поглаживающими движениями продвигайтесь вверх.

Почувствуйте каждую часть тела: вот ваши руки, плечи, вот уши и нос. Такой ритуал поможет расслабить мышцы и ненадолго отвлечься от навязчивых мыслей.

Планируйте время отдыха

Как бы вы ни любили свою работу, важно соблюдать баланс. Каждый день находите время, когда можете уделить время только себе. Может, это будет раннее утро или час сразу после прихода домой. Не укладывайтесь на диван у телевизора, так ваша нервная система не сможет отдохнуть. Вместо этого погуляйте, сделайте пару упражнений на растяжку, заварите чай или просто почитайте любимую книжку. Это время должно быть неприкосновенным, нарушить ритуал можно лишь в случае ЧП.

Ходите пешком

Да, этот совет может казаться банальным, но физическая активность позволяет справиться в накопленным стрессом. Выходите за остановку-две до работы и идите бодрым шагом, рассматривая людей, город, концентрируйтесь на том, что видите. Используйте это время для того, чтобы дать мозгу отвлечься от повседневных мыслей и забот.

Используйте дыхательные техники

Чувствуете, что мозг закипает? Подышите несколько минут. Самая простая схема «4—7—8». Устроившись поудобнее, медленно сделайте вдох на 4 счета, задержите дыхание на 7 счетов, а потом медленно выдохните на 8. Повторите несколько раз, пока не почувствуете сонливость.

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