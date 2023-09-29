Как советуют отмечать День осеннего одиночества

Сегодня в мире отмечают День осеннего одиночества. Когда точно появился этот праздник неизвестно, но семейный психолог из Ростова Наталья Бажан уверена, что осень выбрана не случайно.

© Don24.ru

«На фоне того, что кончается лето, нам всем бывает грустно. Заканчиваются отпуска и каникулы, уходит тепло, впереди — период осенней слякоти и пасмурной, хмурой зимы. На фоне этих переживаний и обостряется чувство одиночества. Но одиночество — это естественное состояние для человека. Он приходит в этот мир один и уходт один. Бывает, когда накатывает осенняя хандра, человек не может пережить этого сам и пытается спрятаться от переживаний при помощи другого человека», — рассказала психолог информационному агентству «ДОН 24».

Видео дня

По ее словам, почувствовав гнетущее, тяжелое одиночество, нужно попытаться понять, о чем таким образом просит человека его подсознание.

К примеру, хочется с кем-то обняться, но не с кем, и человек страдает. Необходимо понять, что стоит за этим желанием: потребность в тактильных ощущениях или эмоциональная? В первом случае проблему можно решить массажем, потискать собаку или кота. Во втором — все немного сложнее.

«Конечно, человеку нужны близкие люди. Не всегда это партнер, есть еще друзья, дети, родители и другие родственники. Но если при наличии партнера, друзей, человек все равно чувствует себя одиноким и страдает, это повод поработать над собой, возможно с психологом, чтобы выяснить причину. Такие неприятные чувства возникают, если в раннем детстве у человека сформировался тревожный тип привязанности. Тогда человеку нужно постоянное присутствие и внимание партнера. Похожие проблемы бывают и у людей с низкой самооценкой. Здесь важно провести работу и осознать, что дело не в партнере, не в окружении, а в самом человеке и научиться с этим справляться», — отметила психолог.

День осеннего одиночества советуют отмечать прогулками по лесу или уединившись в квартире. Обдумать в тишине текущие дела, почувствовать себя, свои эмоции и желания. Нередко такой способ отдыха помогает найти пути для решения некоторых проблем или выбраться из творческого тупика. Но подходит он не всем. Мы спросили у людей разного возраста, как они переносят одиночество.

Девятилетняя Алина Авагян поделилась: «Одиночество бывает очень разное. Хорошее — когда дома родители или брат, но я сижу у себя в комнате, меня никто не трогает и я рисую или играю на планшете. А когда дома никого нет и даже собака спит — это неприятное одиночество, плохое».

«Иногда я хочу побыть один. Так бывает, когда на кого-то злюсь или расстроился . Но когда все нормально, одному скучно. Лучше, когда можно погулять с друзьями или дома есть, с кем поговорить», — рассказал 12-летний Максим Александров.

«Одиночество нужно после какой-то активной работы, связанной с другими людьми, с общением. Однажды я была вожатой в детском лагере. Каждый день мы были с детьми, по вечерам проводили для них мероприятия, по ночам придумывали конкурсы на следующие дни. Было весело и шумно. А потом я заболела и на один день меня отпустили. Я сидела одна на балконе, в тишине, почти весь день. Мне никогда еще не было так хорошо одной», — поделилась 22-летняя София Сычева.

«В одиночестве можно хорошо отдохнуть. Когда знаешь, что с близкими все в порядке, но сейчас ты можешь побыть один и делать то, что нравится именно тебе: смотреть кино, гулять, читать. Выспаться в конце-концов», — отметила 37-летняя Галина Марусина.

«А я не люблю бывать одна. Если это ненадолго, то нормально, а вот долгое одиночество, поездки без родственников и подруг куда-то мне не нравятся. Какой смысл видеть какие-то интересные места, если я ни с кем не могу этим поделиться, обсудить увиденное?» — ответила 56-летняя Наталья Лапко.

«Один я бываю, когда еду в рейс или ремонтирую машину в гараже. Хорошо, никто не отвлекает. Ехать одному тоже хорошо — вокруг красота, просторы, по радио музыка какая-то приятная играет. Я, по сути, живу один, в дороге, и от этого не страдаю», — рассказал 60-летний Михаил Кирсанов.

«Дома я одна не бываю. Сначала были дети, муж, потом внуки. А вот отдыхать всегда предпочитала одна. Только так можно расслабиться, услышать природу, побыть со своими мыслями», — поделилась 70-летняя Ангелина Иванова.