Как советуют отмечать День осеннего одиночества
Сегодня в мире отмечают День осеннего одиночества. Когда точно появился этот праздник неизвестно, но семейный психолог из Ростова Наталья Бажан уверена, что осень выбрана не случайно.
«На фоне того, что кончается лето, нам всем бывает грустно. Заканчиваются отпуска и каникулы, уходит тепло, впереди — период осенней слякоти и пасмурной, хмурой зимы. На фоне этих переживаний и обостряется чувство одиночества. Но одиночество — это естественное состояние для человека. Он приходит в этот мир один и уходт один. Бывает, когда накатывает осенняя хандра, человек не может пережить этого сам и пытается спрятаться от переживаний при помощи другого человека», — рассказала психолог информационному агентству «ДОН 24».
По ее словам, почувствовав гнетущее, тяжелое одиночество, нужно попытаться понять, о чем таким образом просит человека его подсознание.
К примеру, хочется с кем-то обняться, но не с кем, и человек страдает. Необходимо понять, что стоит за этим желанием: потребность в тактильных ощущениях или эмоциональная? В первом случае проблему можно решить массажем, потискать собаку или кота. Во втором — все немного сложнее.
«Конечно, человеку нужны близкие люди. Не всегда это партнер, есть еще друзья, дети, родители и другие родственники. Но если при наличии партнера, друзей, человек все равно чувствует себя одиноким и страдает, это повод поработать над собой, возможно с психологом, чтобы выяснить причину. Такие неприятные чувства возникают, если в раннем детстве у человека сформировался тревожный тип привязанности. Тогда человеку нужно постоянное присутствие и внимание партнера. Похожие проблемы бывают и у людей с низкой самооценкой. Здесь важно провести работу и осознать, что дело не в партнере, не в окружении, а в самом человеке и научиться с этим справляться», — отметила психолог.
День осеннего одиночества советуют отмечать прогулками по лесу или уединившись в квартире. Обдумать в тишине текущие дела, почувствовать себя, свои эмоции и желания. Нередко такой способ отдыха помогает найти пути для решения некоторых проблем или выбраться из творческого тупика. Но подходит он не всем. Мы спросили у людей разного возраста, как они переносят одиночество.
Девятилетняя Алина Авагян поделилась: «Одиночество бывает очень разное. Хорошее — когда дома родители или брат, но я сижу у себя в комнате, меня никто не трогает и я рисую или играю на планшете. А когда дома никого нет и даже собака спит — это неприятное одиночество, плохое».
«Иногда я хочу побыть один. Так бывает, когда на кого-то злюсь или расстроился . Но когда все нормально, одному скучно. Лучше, когда можно погулять с друзьями или дома есть, с кем поговорить», — рассказал 12-летний Максим Александров.
«Одиночество нужно после какой-то активной работы, связанной с другими людьми, с общением. Однажды я была вожатой в детском лагере. Каждый день мы были с детьми, по вечерам проводили для них мероприятия, по ночам придумывали конкурсы на следующие дни. Было весело и шумно. А потом я заболела и на один день меня отпустили. Я сидела одна на балконе, в тишине, почти весь день. Мне никогда еще не было так хорошо одной», — поделилась 22-летняя София Сычева.
«В одиночестве можно хорошо отдохнуть. Когда знаешь, что с близкими все в порядке, но сейчас ты можешь побыть один и делать то, что нравится именно тебе: смотреть кино, гулять, читать. Выспаться в конце-концов», — отметила 37-летняя Галина Марусина.
«А я не люблю бывать одна. Если это ненадолго, то нормально, а вот долгое одиночество, поездки без родственников и подруг куда-то мне не нравятся. Какой смысл видеть какие-то интересные места, если я ни с кем не могу этим поделиться, обсудить увиденное?» — ответила 56-летняя Наталья Лапко.
«Один я бываю, когда еду в рейс или ремонтирую машину в гараже. Хорошо, никто не отвлекает. Ехать одному тоже хорошо — вокруг красота, просторы, по радио музыка какая-то приятная играет. Я, по сути, живу один, в дороге, и от этого не страдаю», — рассказал 60-летний Михаил Кирсанов.
«Дома я одна не бываю. Сначала были дети, муж, потом внуки. А вот отдыхать всегда предпочитала одна. Только так можно расслабиться, услышать природу, побыть со своими мыслями», — поделилась 70-летняя Ангелина Иванова.
Сегодня, в День осеннего одиночества, отмечают и другие праздники. Некоторым образом они тоже связаны с одиночеством или попыткой его избежать: в 1650 году в этот день в Лондоне было открыто первое в мире брачное агентство, в 1897 году впервые был исполнен танец танго, в 1986 году советский астроном Людмила Карачкина открыла два астероида, которые назвали «Раневская» и «Остап Бендер».