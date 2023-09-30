Что нужно делать, чтобы получать от жизни награды

Самый народный психолог страны продолжает нести вахту на страже нашего счастья и психического здоровья. Сегодня в своем телеграм-канале Михаил Лабковский рассказал, как наконец начать получать от жизни заслуженные награды — ведь мы их достойны, правда же?

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По словам психолога, секрет успеха вовсе не в том, чтобы стать увереннее, осознаннее и замотивированнее. Конечно, работа над собой тоже важна, но, как напоминает Михаил, она не гарантирует той самой «почетной медали».