Недостижимый идеал: как перестать сравнивать себя с другими

Всем нам нравится слово «независимость». Но, крайне зависимые от того же чужого мнения, мы с жаром обрушиваемся на чуждые для нас ценности, при этом плохо храним свои. Осуждаем чрезмерное увлечение модой, но бежим за сиюминутными трендами. И если быть честными, наше представление о самих себе условно. А вот психологи подмечают, что для современного человека характерно не слишком адекватное восприятие себя. Так ли это? Разбираемся с экспертами.

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Не такой богатый, как надо. Не такая стройная. Скулы не той формы, ноги не той длины. А еще у тебя не та квартира и не в том районе, не тот круг общения, не такие вещи… Ты не соответствуешь! Чему? Ничему! Ничему из того, что навязывает медийное пространство, тем шаблонам, которые выдают за «золотое сечение». Причем включают они и правда все: от заданного уровня успешности до «корочек» из определенного вуза. Ну и что, скажете вы. Подумаешь, не такие скулы! Что нам шаблоны? А вот и не скажите. Поскольку кто-то и правда умеет разумно отмахиваться от навязываемых стандартов, а для кого-то вопрос соотнесения себя с этим шаблоном из серии краеугольных. Умение человека объективно оценить, насколько нужен ему тот «идеальный» образ, который активно навязывается, — это в глобальном смысле вопрос адекватного отношения к самому себе. А эта адекватность важна, поскольку только она позволяет человеку находиться в гармонии с самим собой и окружающим пространством, а отсутствие ее проводит к малым и большим трагедиям. Как научиться адекватно воспринимать себя в современной системе координат, мы решили обсудить с нашими экспертами.

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— Проблема эта актуальна, многие с ней встречаются, — полагает Алексей Сапкин, психолог, научный журналист, преподаватель МГУ. — Люди всегда ориентировались на идеалы, которых достичь трудно или невозможно. Еще две тысячи лет назад стоики, прародители современной когнитивно-поведенческой терапии, призывали ценить то, что у тебя есть, а также ориентироваться не на внешние проявления благополучия, а на жизнь в согласии с собой. Конечно, с распространением медиа и соцсетей проблема лишь заострилась.

Почему же людям, не соответствующим, по их убеждениям, навязываемым стандартам, живется так некомфортно?

— Мышление в духе «все или ничего» мешает ценить то, что имеешь. Во всем есть свои плюсы и минусы. Да, работая в условном «Газпроме», вы получаете большую зарплату, но живете в постоянном стрессе, у вас не остается времени и сил ни на что другое. И наоборот, не очень квалифицированная работа рядом с домом, наверное, не приносит большого дохода, но оставляет вам больше возможностей просто жить, проводить время с важными для вас людьми. К тому же путь сравнения себя с другими плох тем, что вы никогда не будете удовлетворены, планка все время будет повышаться. Условно говоря, даже если вы окончите Гарвард, заработаете 100 миллионов долларов и будете встречаться с моделями из глянцевых журналов, то, продолжая сравнивать себя с другими людьми, а в вашем круге общения, конечно, будут не менее успешные люди, вы рано или поздно обнаружите, что существует такой чувак, как Илон Маск, и на его фоне вы все равно остаетесь практически нищим.

При этом надо понимать, подчеркивает Алексей, что потребность сравнивать себя с другими не плоха сама по себе.

— Она сложилась эволюционно, благодаря ей человечество добилось такого прогресса. Этот дискомфорт на химическом уровне заставляет нас, как вид, двигаться вперед, совершать достижения. Но фокус именно на внешних, материальных признаках благополучия трудно назвать оптимальным ориентиром...

Это, безусловно, так. Как неоднократно подчеркивал в интервью нашей газете председатель правления Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий, психолог и психиатр Андрей Жиляев, у нас остался один критерий успешности — деньги, и эта та ошибка, за которую нам непременно придется расплачиваться. Да мы и уже платим…

— Медийное пространство часто предлагает нам стандартизированные образы успеха, внешности и даже жизненного пути, — добавляет к сказанному Евгений Буянов, научный сотрудник ЭФ МГУ им. М. В. Ломоносова.

— Под воздействием этих стереотипов многие стремятся подогнать свою личность под «принятые» каноны, забывая о своей уникальности и индивидуальности. Адекватное восприятие себя в контексте современных медийных реалий — это способность видеть разницу между истинной сутью человека и тем образом, который навязывается социумом, это искусство заниматься самопознанием, не позволяя внешнему миру определять вашу ценность. Неадекватное восприятие себя может привести к глубоким психологическим травмам. Люди, которые не могут соотнести свою реальность с идеализированными стандартами, могут столкнуться с чувством неполноценности, депрессией и даже саморазрушительным поведением.

И доказано это не раз, причем проявления неадекватности могут быть очень разными. Возьмем пример, лежащий на поверхности: сколько молодых барышень решили, что жизнь имеет смысл, только если ты худа, как модель, и погибли от анорексии?

Американцы как-то подсчитали, что к 20 годам то или иное расстройство пищевого поведения встречается у 13,5 процента девушек. Это колоссальная цифра. Подавляющее большинство этих девушек стали жертвами булимии или анорексии в результате своего несоответствия «стандартам красоты», но, если совсем честно, они пострадали «благодаря» тому, что оказались неспособны адекватно воспринимать себя в предлагаемых обстоятельствах.

Далеко не каждый из нас знает себя не то что полностью, а даже просто хорошо. Но главное — мы не приучены анализировать себя.

— То, о чем мы говорим, — это вопрос хорошего понимания себя, знания своих желаний и сильных сторон, что предполагает развитое критическое мышление. Успешность, определенная внешность, мода и другие социальные артефакты успешности и статуса — это тренд, — поясняет Анна Белева, продюсер и пиарщик предпринимателей и СЕО. — Например, когда-то было модно быть домохозяйкой, и все медиаполе продвигало образ красивой женщины в фартуке на фоне блестящей кухни. Но тренды меняются. Старые ценности уходят, приходят новые, и колесо замыкается… Вопрос об адекватном и неадекватном отношении к себе как по полочкам разложила психолог Антонина Третьякова, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

— По сути, речь идет об адекватной самооценке. Если у человека она действительно адекватная, он выберет из предлагаемого идеального образа то, чему объективно соответствует, и будет этим удовлетворен. Он даже может найти некую прелесть в своих особенностях, в своем отличии от шаблона. Более того, он может культивировать свои особенности! Модны накладные ногти? А у меня — свои! Все стремятся похудеть? А я — веселая пышечка и не отказываю себе в пирожных. Хорошо себя чувствуют люди и с завышенной самооценкой. Они уверены, что соответствуют идеальному образу, ну а если в чем-то не соответствуют, то это проблема образа, а не их.

Секрет полишинеля: самооценка формируется с детства под огромным влиянием родителей, напоминает Антонина Третьякова:

— Родители в повседневном общении показывают ребенку, какой он есть и что, какой бы он ни был, он достоин любви и принятия. Естественно, на самооценку влияют и другие люди, и всевозможные жизненные события, но это уже надстройка. Если человек страдает от своего несовершенства, стоит проработать это с психологом, или как минимум самостоятельно, сейчас издается много полезных книг на эту тему.

Самооценка… Родители… Вспомнилось отчего-то, как недавно я случайно увидела в сети подборку из серии «Наши — лучшие», которая была посвящена девушкам, вылепившим свой образ «под Барби». Смотреть страшно на всех, но по-настоящему печально — на модель Анжелику Кенову, превращать которую в Барби начинали еще родители. Красивая, действительно похожая на куклу Барби, в которую, судя по всему, не наигралась в свое время мама Анжелики, девушка хотя бы вроде как не делала никаких операций. А вот другая «русская Барби» перекроена шиворот-навыворот и с каким-то гибельным восторгом рассказывает о перенесенных операциях. Это даже могло бы быть смешным, если бы не понимание глубины драматизма: перед нами трагедия в рамках одной, отдельно взятой жизни, у которой нет обратного хода и которая тратится бессмысленно.

В том, что в формировании отношения к реальности принимают участие блогеры, сомнений никаких нет.

— Они захватывают медийное пространство с целью привлечения внимания и получения выгоды. Но идеальная жизнь, которую транслируют в соцсетях, в 99 процентах случаев не имеет ничего общего с реальностью, — уверен Александр Король, писатель и философ. — В наше время многие подвержены влиянию блогеров и публичных личностей. Их все больше, и больше людей показывают не себя настоящего, а то шоу, которое привлекает аудиторию. Не стоит доверять картинке в интернете. То, что многие начинают перенимать манеру поведения, речи и копировать внешний вид популярных блогеров, приводит в конце концов к бескультурью. Чтобы не стать заложником такого влияния, ограничьте использование соцсетей.

…Быть как кумир? Как просто успешный человек? Хорошо, на этом уровне еще можно говорить об адекватности. Но… самораствориться до уровня пластмассовой куклы?! Быть адекватным означает реально и объективно оценивать ситуации и реагировать на них, четко самоидентифицируя себя. Для этого надо иметь сбалансированный и разумный подход к жизни, не преувеличивая и не преуменьшая ситуации и своей роли в этом мире.

Рассуждая на предложенную нами тему, кандидат педагогических наук Лариса Шураева, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ, начала с перечисления главных качеств, которые необходимы каждому не только для достижения успеха, но и для полноценной и активной жизни. Это здоровая самооценка, эмоциональный интеллект, самоконтроль, обязательно — гибкость и адаптивность, а также коммуникативные навыки, толерантность. Все эти качества нестатичны и требуют проработки и развития.

Для примера, предлагает Лариса Шураева, давайте рассмотрим первое качество из списка — самооценку. Нам важно определить ее уровень — для себя, это главный наш шаг.

— В этом нам помогут специальные тесты, например, опросник Розенберга, а также взгляд на поведение со стороны, — рассказывает Лариса. — Итак, смотрите: признаки завышенной самооценки у человека — это высокомерие и надменность, отсутствие самокритики и болезненное восприятие критики от других, самоуверенность и отсутствие авторитетов, лидерские амбиции, стремление всегда и везде быть первым, даже при нехватке компетенций, неприятие ответственности за неудачи, навязывание своего мнения, советов и опыта, бахвальство. Выражается это и внешне: высоким положением головы, прямой осанкой, пристальным прямым взглядом, командными нотками в голосе… Признаки же низкой самооценки тоже достаточно очевидны: неуверенность, зависимость от мнения окружающих, стереотипность поведения, несамостоятельность, показное поведение. Так вот, признание нездоровой самооценки — первый шаг к ее исправлению. Но самостоятельно сложно справиться с этим. При низкой самооценке трудно рассчитывать на силу воли вечно сомневающегося человека, а при завышенной — невозможен самоконтроль из-за полного отсутствия самокритики... Сформировать здоровую самооценку поможет специалист или ваши близкие...

Опрошенные нами специалисты уверены и сходятся во мнении: в основе неадекватной самооценки (завышенной или низкой) всегда находит негативное самоопределение: я какой-то не такой, недостойный и т.п. — это иррациональное, бессознательное убеждение о себе.

И да, вы правильно поняли: очень многие проблемы тянутся за нами из детства. Слово Виктории Куприяновой — клиническому психологу, члену Национальной ассоциации специалистов по психосоматике, гипнологу.

— Что становится базовыми причинами формирования искаженного представления о себе, тоже понятно: это гипер- или гипоопека, эмоциональное отвержение со стороны родителей или родителя, эмоциональный холод, обесценивания и сравнения со стороны значимых взрослых (родителей, опекунов и др.), которые формируют негативное самовосприятие ребенка, закладывая фундамент низкой самооценки и неуверенности, — объясняет Виктория. — В старшем возрасте негативное самоопределение и подкрепление неадекватной самооценки может происходить через кризисные ситуации (увольнение, развод и т.п.), дискриминацию и критику со стороны окружающих, социальные медиа, в которых транслируются идеальные образы. Невротическое желание соответствовать «идеальному образу» создает внутреннее напряжение. Человек может находиться в состоянии невроза — в гонке за высокими результатами, подгоняя себя, чтобы быть «совершенным», «глянцевым», «идеальным», затрачивая колоссальные усилия. Здесь проявляются самокритика и перфекционизм, как стремление никогда не ошибаться, что может усиливать внутреннее напряжение. Достижения и высокие результаты создают временное чувство удовлетворения собой или вовсе обесцениваются, так как всегда будет звучать внутренний критик «недостаточно», «есть куда еще лучше». В следующий раз, cтолкнувшись с критикой или неудачей, человек как бы обнуляет прошлые успехи и достижения, снова упираясь в негативное самоопределение «я ничтожный», «не такой». И подобное происходит неосознанно, иррационально. Чтобы исправить ситуацию, нужно «проработать» причины такой самооценки.

Кстати, писатель Никита ван Лахти советует прибегать к «фильтру информации»: — В течение жизни у человека определяются источники информации, которым он доверяет.

«Адекватно» — это когда человек ищет подтверждение направленного на него месседжа из нескольких источников, это могут быть СМИ, родственники, друзья, религия, книги. То есть любую «ценность» можно брать в свой багаж, только если ее признание приходит сразу с нескольких заслуживающих доверия сторон.

Так можно ли помочь человеку в дискомфорте, вызванном сравнением себя с персонажами медиа? Алексей Сапкин уверен: конечно.

— Часто проблема решается сама по себе в результате каких-то потрясений в жизни человека, когда происходит переосмысление ценностей. Например, побывав на грани жизни и смерти или в результате потери близкого человека, люди часто начинают по-другому смотреть на мир. То есть нас исцеляет жизненный опыт. А еще в таких случаях может оказаться эффективной помощь психолога или психотерапевта. Когнитивно-поведенческий терапевт вместе с клиентом выявит его глубинные убеждения, изменив которые тот сможет чувствовать себя лучше и действовать гибче. Возможно, на уровне «я должен» у человека найдутся какие-то правила, которые он захочет поменять. А специалист, использующий терапию принятия и ответственности, на каком-то этапе предложит клиенту подумать о том, что для него действительно важно.

— На пути к пониманию своей истинной сущности человек должен научиться отделять себя от социокультурного шума. Это требует времени, саморефлексии и, возможно, помощи профессионала, — рассуждает Евгений Буянов. — Но результат стоит того: это жизнь, основанная на самоприятии, а не на чужих ожиданиях.

— Надо понять себя, свои желания, свои сильные стороны. Увы, инструкцию к самому себе при рождении нам никто не выдает... Важно выделять время на «подумать» и замечать, какие вещи вызывают в нас искренний отклик и радость, а какие просто навязаны обществом, — уверена Анна Белева. — Это поможет жить своими целями, а не целями других людей. Иначе можно построить себе всю жизнь в соответствии с трендами и прожить ее, будучи несчастным человеком. Кстати, уход от медийного образа тоже тренд. Таких людей замечают и ценят не за соответствие образу, а за фактические заслуги, за индивидуальность и за то, что они не стали наступать себе на горло в угоду любым трендам.

СПРАВКА

Советы для повышения самооценки, которыми поделилась Лариса Шураева: