Почему перед важным событием так сложно уснуть

Бывает так, что ночью перед важным событием уснуть никак не получается. Ещё хуже, когда сон всё-таки настигает и оказывается, что это кошмар.

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Психолог, член Общества группового анализа, сооснователь семейного психологического центра Lighthouse Дарина Илянина объяснила, почему так происходит.

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Перегрузки — причина бессонницы

Когда не удаётся уснуть перед важным событием, это может говорить о том, что вы уже долгое время были чем-то сильно перегружены, но не особо заботились о себе. И теперь организм настойчиво требует от вас обратить внимание и на него.

Найти причину перегрузок бывает непросто. Это может быть как базовое отношение к себе, так и жизнь в условиях постоянного стресса, уровень которого превышает возможность с ним справляться. Например, если вам приходится уживаться в коллективе с начальником-тираном или вы вынуждены ухаживать за тяжело больным родственником, объяснила психолог.

Своим сопротивлением организм показывает, что ему тоже нужна забота и поддержка. В такой ситуации есть над чем подумать и решение не будет быстрым, предупредила психолог. Но на первых порах в качестве поддержки вы точно можете отнестись к себе бережнее.

Кошмары как страх потерять контроль

Если мозг вместо приятных сновидений подбрасывает вам кошмары, а к ним добавляются ещё и физиологические реакции вроде учащённого пульса или головокружения, это, скорее всего, связано с очень высокой степенью волнения, предположила психолог.

Такой набор симптомов говорит как минимум о том, что психика не справляется с эмоциональной нагрузкой, раз напряжение проявляется даже на телесном или соматическом уровнях. В этом случае стоит проконсультироваться с неврологом или психотерапевтом.

Разобраться в причинах того, что с вами происходит, помогут сны. Одна из возможных причин высокого уровня тревоги — страх потерять контроль. Или же в прошлом есть какое-то травмирующее событие. Если разобраться в этом, проблема может уйти довольно быстро, сказала психолог изданию «Доктор Питер».

Опасность частых ночных пробуждений

Казалось бы, что может быть страшного в том, что человек просыпается ночью? Оказывается, опасаться этого ещё как стоит.

Частые ночные пробуждения, особенно у пожилых, провоцируют развитие атеросклеротических бляшек в сосудах, рассказала «Секрету» руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра «Медси» на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Механизм образования бляшек до конца ещё не изучен. По одной из гипотез, в основе лежит развитие воспалительной реакции и повреждение стенок сосудов.

Бляшки приводят к тому, что артерии сужаются, из-за чего кровоток тоже уменьшается, а в организм поступает меньше кислорода и других питательных веществ.