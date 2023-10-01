7 советов, как сохранить позитивное отношение к жизненным вызовам

Жизнь может быть невероятно непредсказуемой. Иногда бывает, что навалившийся ком проблем просто сбивает нас с ног, мы теряем равновесие и, кажется, летим в пропасть.

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Каждый из нас знает это ощущение. Все мы проходим через жизненные испытания, будь то смерть близкого человека или проблемы с деньгами.

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В настоящей реальности, когда существует бесконечный цикл обескураживающих новостей, может быть трудно сохранять оптимизм. Кроме того, поддерживать позитивный настрой мешают и повседневные неурядицы, обязанности и дела.

Преимущества счастья

У счастливых людей мозги более «здоровые». Даже в жизни с проблемами счастье имеет множество преимуществ, многие из которых остаются незамеченными и очень недооценёнными.

Среди многих преимуществ — улучшение межличностных отношений, повышенное внимание и концентрация, повышение уверенности в себе, способность более эффективно справляться со стрессом, более сильная иммунная система, более здоровый образ жизни в целом.

Счастье способно уменьшить боль и увеличить продолжительность жизни.

Как важно сохранять позитивный настрой

«Быть счастливым».

Легче сказать, чем сделать. Иногда нам приходится делать по несколько дел одновременно. Ещё при этом в уме держать как минимум столько же. И оставаться оптимистичными — наименьшая из наших забот в этот момент. Хотя это может быть непросто, поддержание состояния позитива и счастья по-прежнему имеет решающее значение.

7 советов, как сохранить оптимизм

Вот несколько советов о том, как сохранить счастливый настрой, даже когда в жизни навалилась куча проблем:

Узнай себя лучше

Пытаясь сохранить хорошее отношение, очень важно осознавать свои эмоции и то, как вы реагируете на различные стрессовые ситуации. Первый этап — это способность распознать те моменты, когда вы начинаете чувствовать стресс или подавленность. Знание своих чувств поможет вам избежать негативного влияния на жизнь, и в целом сделает вас бодрым.

Вы можете пройти различные тренинги, медитации, провести уходовые процедуры – в общем, сделать всё, чтобы научиться себя слушать, слышать и понимать.

Даже самый тёмный период жизни может показаться чуть светлее, если вы отправитесь на прогулку или послушаете музыку.

Не забывайте о своих сильных сторонах

Вы когда-нибудь чувствовали, что когда вы расстроены, то вокруг всё идёт наперекосяк? Для психического благополучия и общего взгляда на жизнь крайне важно уметь распознавать свои жизненные способности и возможности.

Очень важно признать свои сильные стороны, когда вы чувствуете себя слабым, независимо от того, насколько они малы или велики.

Ваша сила может быть в любящем партнёре, хороших друзьях или поддержке семьи. Способность качественно управлять своим временем, социальные навыки, интеллектуальное мастерство и многие другие черты можно считать дополнительными сильными сторонами.

Благодарите себя за то, что вы умеете и за то, что у вас есть. Вам и полегче станет, и для здоровья это полезно.

Достаточно отдыхайте

А знаете, что достаточное количество сна может увеличить счастье? Это абсолютная правда. Достаточное количество сна имеет много преимуществ.

Прежде чем вы начнёте погружаться в жизненные проблемы, вспомните, что сон — это время эмоциональной обработки и перезарядки, чтобы подготовиться к следующему дню. Без этого кому-то будет не хватать эмоциональной силы, необходимой для того, чтобы оправиться от трудностей.

Кроме того, достаточное количество сна имеет много других преимуществ, которые могут помочь вам чувствовать себя счастливее и позитивнее в целом. Например, у выспавшегося человека более качественные отношения, более высокая производительность труда, повышенная толерантность к боли и многое другое.

Помогайте другим

Даже если вы сейчас проживаете не самую лёгкую жизнь, помните простой закон – подари счастье другим, и оно вернётся тебе в тройном размере.

Помните пословицу: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе»? На самом деле, ваше отношение к другим и ваше восприятие их влияет на то, как вы выглядите и относитесь к себе.

Например, проявление щедрости и доброты к другому не только улучшит настроение ему, но и поднимает его вам. Помните, вы можете быть причиной счастья других, и от их реакции стать счастливее сами.

Обращайте внимание на близких и окружающих, проявляйте оптимизм и понимание.

Внутреннее равновесие и самообладание

Да, в трудных жизненных ситуациях сохранять самоконтроль и самообладание весьма тяжело. Но нужно и можно. Для начала постарайтесь абстрагироваться от проблем, и направить своё внимание на себя. Уделите несколько минут тому, чтобы разобраться в своих мыслях и рассмотреть общую картину, будь то глубокий вдох или прогулка.

Когда вы успокоитесь, спросите себя: «Что я могу сделать, чтобы быть более оптимистичным в этой ситуации?» Проведите эксперимент. Вместо того чтобы сосредотачиваться в первую очередь на проблемах, попробуйте рассмотреть другие возможности и оптимистичные исходы и решения.

Научитесь положительно реагировать на критику

Многие люди боятся критики, ведь она может помешать им жить своей идеальной жизнью. Да, это всегда неприятно и обидно слышать, как кто-то критикует или плохо говорит о вас.

Но попробуйте встретить критику более позитивно. Подумайте о намерении критикующего, когда прислушиваетесь к его мнению, особенно в непростой для вас период.

Очень важно рассматривать критическое мышление, как возможность учиться и быть открытым для изменений, поэтому старайтесь не защищаться и не оправдываться. Наконец, имейте в виду, что все совершают ошибки и никогда не будьте слишком строги.

Определите, что находится вне вашего контроля

Психическому здоровью может быть нанесён серьёзный ущерб, если вы беспокоитесь о ситуациях, которые находятся вне вашего контроля. Если вы будете тратить много времени на беспокойство о чём-то, что вы не можете изменить, вы можете острее чувствовать стресс или подавленность.

Важно осознать, что вы не можете контролировать всё. Перестаньте тратить на это свою драгоценную энергию и время, пытаясь повлиять на вещи, которые невозможно исправить. Единственное, что вы получите, это истощение и уныние.

Вместо этого сосредоточьтесь на улучшении элементов вашей жизни, которые находятся под вашим контролем, прежде чем двигаться вперёд.

Мы в вас верим

Каждую проблему и неурядицу нужно встречать мужественно, но немного отстранённо. Это всего лишь момент, который не должен портить ваше оптимистичное отношение ко всей жизни!

Иногда достаточно сменить перспективу или посмотреть в новом направлении, чтобы превратить негативное обстоятельство в положительное. С помощью приведённых выше советов у вас обязательно получится сохранить оптимизм в любой ситуации.