Всего три минуты в день: найдены самые необычные способы борьбы со стрессом
Медитация как способ справиться со стрессом подходит далеко не каждому. Исследователь Ричард Дикси предлагает иной подход, требующий всего три минуты в день. Эти простые, короткие упражнения помогут достичь гармонии.
1. Зажгите свечу и сосредоточьтесь на пламени.
Делая это, вы постепенно развиваете свою способность к концентрации, приказывая ей фокусироваться на объекте. Всякий раз, когда к вам приходит мысль или звук отвлекает вас, просто повернитесь назад и снова сосредоточьте внимание на пламени.
2. Используйте колокол или гонг, чтобы следить за звуком, пока он затихает. Затем важно остаться в тишине на некоторое время.
3. Найдите удобное и тихое место. Закройте глаза и обратите внимание на дыхание. Установив контакт, следите за его динамикой.
4. Представьте, что кончик носа – блестящий шарик. Когда вы выдыхаете, он плавно отдаляется. При вдохе – возвращается в исходное положение.
Никогда не теряйте с ним связи. Если же это случилось, то расслабьтесь, вернитесь к упражнению и начните снова.
5. Работа на фантазию продолжается. Вообразите пузырь посередине вашей груди. Вместе с дыханием он расширяется до больших размеров и сжимается обратно в клетке.
Выполнять упражнения рекомендуется на протяжении 3,5 месяцев ежедневно. Именно регулярность повысит концентрацию и сохранит разум чистым на долгое время.