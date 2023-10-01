Найдены самые необычные способы борьбы со стрессом

Медитация как способ справиться со стрессом подходит далеко не каждому. Исследователь Ричард Дикси предлагает иной подход, требующий всего три минуты в день. Эти простые, короткие упражнения помогут достичь гармонии.

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1. Зажгите свечу и сосредоточьтесь на пламени.

Делая это, вы постепенно развиваете свою способность к концентрации, приказывая ей фокусироваться на объекте. Всякий раз, когда к вам приходит мысль или звук отвлекает вас, просто повернитесь назад и снова сосредоточьте внимание на пламени.

2. Используйте колокол или гонг, чтобы следить за звуком, пока он затихает. Затем важно остаться в тишине на некоторое время.

3. Найдите удобное и тихое место. Закройте глаза и обратите внимание на дыхание. Установив контакт, следите за его динамикой.

4. Представьте, что кончик носа – блестящий шарик. Когда вы выдыхаете, он плавно отдаляется. При вдохе – возвращается в исходное положение.

Никогда не теряйте с ним связи. Если же это случилось, то расслабьтесь, вернитесь к упражнению и начните снова.

5. Работа на фантазию продолжается. Вообразите пузырь посередине вашей груди. Вместе с дыханием он расширяется до больших размеров и сжимается обратно в клетке.