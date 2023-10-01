Эксперты рассказали, чем полезно для пожилых людей общение с внуками

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации в День пожилых людей напомнили о том, что для здоровья бабушек и дедушек полезным является общение с внуками. Специалисты пояснили свой тезис.

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Социальное взаимодействие – важный аспект здорового старения, напомнили в Минздраве. Регулярное общение с другими людьми, особенно с семьей и друзьями, помогает снизить риск депрессии и одиночества, повышает чувство удовлетворенности и улучшает качество жизни.

Одинокие пожилые люди находятся в группе риска по развитию депрессии, напоминают медики. Исследования показывают, что распространенность депрессии среди пожилых на 30% выше, чем в целом среди взрослого населения. В группе особого риска находятся мужчины, трудоголики и одинокие люди.

Врачи подчеркивают, что социальное взаимодействие полезно для всех. Общение людей "серебряного" возраста с молодым поколением, включая внуков, может быть особенно полезным, поскольку это возможность передачи опыта и знаний. Оно поддерживает психологическое благополучие пожилых людей.

Кроме того, в процессе общения с молодежью пенсионеры повышают свою физическую активность. Трудно переоценить пользу совместных прогулок на свежем воздухе. Это залог не только хорошего эмоционального состояния, но и физической формы.