Ирины Шейк появилась на Парижской неделе моды в очень откровенном образе и спровоцировала споры пользователей Сети

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк — настоящая мастерица перевоплощений. Только мы обсудили ее съемку в стиле поздних 80-х, как она и вовсе переместилась куда-то в XVIII век. Получилось, как обычно, очень горячо: на показе Vivienne Westwood красотка вышла на подиум в белом платье с корсетом, глубоким (очень глубоким!) декольте и пышной многослойной юбкой. Образ дополнили плотные блестящие чулки и балетки с огромными бантами.

Мнения читателей британского портала Daily Mail, как обычно, разделились. Многие комментаторы считают, что Шейк сдает позиции на Олимпе красоты, а практически обнаженная грудь — это жест отчаяния: «Старея, звезды все настойчивее пытаются привлечь к себе внимание, чтобы попасть в таблоиды. Спросите у Мадонны, каково это», «Обычно я не комментирую возраст женщин, но она ужасно постарела. У нее такое осунувшееся лицо, как будто ей давно за 40», «Подтяни лиф, умоляю!»

К счастью, нашлись и те, кто встали на защиту российской модели: «Ирина — экзотическая красавица, и белое платье смотрится на ней прекрасно!», «Определенно она все еще привлекательна», «Естественная красота и потрясающая фигура! Том Брэди счастливчик».