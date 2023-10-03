6 типичных признаков самообесценивания

Почему мы не ценим свои достижения и как это преодолеть?

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«Самообесценивание — это патологическое состояние, при котором человек считает себя неполноценным, неспособным или недостойным успеха и счастья. Оно может возникнуть из-за различных причин, включая негативные детско-родительские модели, травматические события или общественное влияние. Постоянное самообесценивание отрицательно сказывается на самочувствии, отношениях, личном успехе. Оно в целом ухудшает качество жизни человека. Почему мы не ценим свои достижения и как наконец-то начать себя уважать?», - Анна Тэжик, аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч.

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Как проявляется самообесценивание?

Самообесценивание проявляется разными способами. Его можно наблюдать и в мыслях, и в поведении человека. Каковы же характерные признаки самообесценивания?

Преуменьшение своих достижений и качеств. Человек считает, что они не имеют ценности и не заслуживают внимания. На самом деле его успехи могут быть внушительными. Но объективности тут нет.

Постоянное сравнение себя с другими. Разумеется, чаще всего – не в свою пользу. Самообесценивающиеся люди склонны пропускать личные успехи через призму достижений других людей.

Перфекционизм. Люди, привыкшие обесценивать всё в своей жизни, часто стремятся быть безупречными. Они предъявляют к себе самые высокие требования. При этом склонны к самокритике и считают, что всегда могут сделать ещё лучше. Их внутреннего критика сложно заставить молчать.

Избегание похвал и признания заслуг. Такие люди часто не верят в положительные оценки своих достижений. Они отвергают комплименты, считая, что те не являются заслуженными или искренними.

Самоуничижение. Человек может говорить о себе плохо, проявлять отрицательное отношение к своему внешнему виду или личным качествам. Любое достижение в своей жизни он воспринимает в негативном ключе.

Избегание новых задач или вызовов. Часто самообесценивающиеся люди боятся не справиться с испытаниями, поэтому уходят от них. Так они хотят исключить потенциально неудачный опыт.

Помните, что самообесценивание может проявляться по-разному. Не факт, что будут представлены именно эти признаки или только они. И причины, и формы выражения могут отличаться. Выше перечислены типичные – те, которые показательны и встречаются нередко.

Чем опасно самообесценивание?

1. Потеря уверенности и низкая самооценка

Когда человек постоянно себя обесценивает, он начинает сомневаться в своих способностях и ценности. Это может привести к низкой самооценке и недостатку уверенности.

2. Ограниченные возможности и упущенные шансы

Самообесценивание может заставить человека избегать новых вызовов и возможностей из-за страха не быть успешным или не соответствовать ожиданиям. Это ограничивает его рост и развитие в личной и профессиональной сферах.

3. Затяжные депрессивные состояния

Тенденция себя обесценивать связана с постоянным ощущением неудовлетворённости и грусти. Это, в свою очередь, может привести к появлению депрессии или её усугублению, если подобное состояние уже человеку свойственно.

4. Плохие отношения с окружающими

Личное обесценивание может, как магнит, притягивать негативное отношение других людей. Нередко те, кто ему подвержен, становятся объектами издевательств. Они не ощущают своих личных границ и не могут себя защитить. Разумеется, это отражается на их желании строить коммуникацию с миром. Получая подкрепление низкой самооценки, человек может всё глубже уходить в себя. Круг замыкается.

5. Проблемы со здоровьем

Постоянное самообесценивание может привести к хроническому стрессу, тревожности и другим психическим проблемам, которые впоследствии негативно скажутся на физическом здоровье человека. Стресс также может вызывать проблемы с иммунной системой и повышенным риском развития различных заболеваний.

В целом самообесценивание может серьёзно ограничить возможности и качество жизни человека. Именно поэтому с привычкой так мыслить нужно работать и избавляться от неё. Важно развивать позитивное отношение к себе и своим способностям.

Как перестать себя обесценивать? 5 шагов

Шаг №1. Осознать своё состояние и его влияние на жизнь. В этом процессе может понадобиться эмоциональная и психотерапевтическая поддержка. Возможно, стоит обратиться к специалисту. Психологический консультант поможет разобраться в корнях проблемы, научит успокаивающим и преобразующим техникам.

Шаг №2. Начать менять мысли и установки. Часто самообесценивающие мысли не являются достоверными. Выявить это поможет анализ их рациональности. Постарайтесь заметить негативные мысли, а потом заменить отрицательные формулировки на положительные или просто объективные.

Шаг №3. Работать над самооценкой и повышением самодоверия. Попытайтесь сосредоточиться на своих достижениях и позитивных чертах личности, а также на том, чем вы гордитесь. Постепенно принимайте себя с допущенными ошибками и несовершенствами. Никто не идеален, и это нормально.

Шаг №4. Заботиться о себе. Уделите время здоровому образу жизни. Физическая активность, нормальный сон и питание – всё это важно, если вы цените себя и свою жизнь. Регулярные занятия спортом или йогой помогут укрепить ваше физическое и эмоциональное состояние.

Шаг №5. Найдите поддержку. Обратитесь к друзьям, семье или профессионалам, которые протянут руку помощи. Иметь людей, которые в вас верят, очень важно.