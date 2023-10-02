Психиатр рассказал, как сохранять спокойствие в сложных ситуациях
Невозможно, чтобы всё в жизни протекало безупречно, обязательно будет что-то, что пошло не так, как хотелось бы. В таких ситуациях важно знать, что поможет справиться с трудностями без негативных эмоций и действий, способных подорвать психическое состояние. Доктор Дэниел Амен поделился способом сохранения спокойствия, который он сам успешно практикует.
Дэниел Амен рассказал, как сохранять спокойствие при помощи «правила 12». Доктор посоветовал начать считать вещи, которые «идут не так». И сохранять спокойствие, пока список из таких вещей не дойдёт до двенадцати пунктов.
Например, доктор признаётся, что часто, отправляясь в отпуск с семьёй, он сталкивается с ситуациями, когда что-то идёт не так, как надо. И выражать гнев он позволяет себе только после 13-го случая. До этого он просто их фиксирует в заметках на телефоне, осознавая, что неприятности, к сожалению, случаются – и это факт, с которым придётся смириться.
Идея «правила 12» и пришла доктору во время двухнедельного путешествия.
«Я предположил, что 12 вещей пойдут не так, и я не собираюсь злиться, кричать или становиться придурком, пока 13-я вещь не пойдет не так. И действительно, шесть вещей пошли не так, и я ничуть не расстроился», – рассказывает доктор Амен.
По мнению психиатра, чем больше человек уважает тот факт, что трудные вещи случаются, и что он может с ними справиться, тем он лучше сохраняет своё психическое здоровье.