Психиатр рассказал, как сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Невозможно, чтобы всё в жизни протекало безупречно, обязательно будет что-то, что пошло не так, как хотелось бы. В таких ситуациях важно знать, что поможет справиться с трудностями без негативных эмоций и действий, способных подорвать психическое состояние. Доктор Дэниел Амен поделился способом сохранения спокойствия, который он сам успешно практикует.

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Дэниел Амен рассказал, как сохранять спокойствие при помощи «правила 12». Доктор посоветовал начать считать вещи, которые «идут не так». И сохранять спокойствие, пока список из таких вещей не дойдёт до двенадцати пунктов.

Например, доктор признаётся, что часто, отправляясь в отпуск с семьёй, он сталкивается с ситуациями, когда что-то идёт не так, как надо. И выражать гнев он позволяет себе только после 13-го случая. До этого он просто их фиксирует в заметках на телефоне, осознавая, что неприятности, к сожалению, случаются – и это факт, с которым придётся смириться.

Идея «правила 12» и пришла доктору во время двухнедельного путешествия.

«Я предположил, что 12 вещей пойдут не так, и я не собираюсь злиться, кричать или становиться придурком, пока 13-я вещь не пойдет не так. И действительно, шесть вещей пошли не так, и я ничуть не расстроился», – рассказывает доктор Амен.