6 ежедневных привычек, которые позволят значительно сэкономить

Если деньги улетают словно в черную дыру, пора брать бюджет под контроль. Только так можно научиться экономить, копить и позволять себе значительно больше, чем раньше. Помогут изменить отношения с деньгами простые ежедневные привычки, которые стоит освоить каждому.

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Ежедневно выписывать доходы и расходы

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Часто большая часть финансов уходит на мелкие, почти незаметные вещи: кофе с собой каждое утро, заказы на маркетплейсах, поход в магазин «просто так». Если вы ежедневно начнете выписывать все траты, вскоре поймете, что именно создает дыру в бюджете, на чем можно существенно сэкономить, а от чего и вовсе стоит отказаться.

Планируйте расходы

В начале месяца выписывайте обязательные расходы, а также постоянные текущие траты. Разделите их на 5 частей — на каждую неделю и оставшиеся дни. В воскресенье проверяйте, вписались ли вы в бюджет, а каждый вечер примерно планируйте расходы на следующий день. Да, контроль финансов может показаться скучным делом, но он поможет грамотно распоряжаться финансами.

Не тратьте деньги в день зарплаты

Этой привычке подвержены очень многие: кажется, с финансами все отлично, можно побаловать себя. Иногда именно в день получениях дохода мы тратим слишком много: спонтанные покупки, поход в ресторан, желание порадовать себя приводят к тому, что в конце месяца именно этой суммы может не хватить для комфортной жизни. Постарайтесь в день зарплаты отказаться от покупок — это даст необходимую паузу, чтобы подумать, действительно ли вам нужна новая сумочка или стоит немного подождать.

Составляйте меню

Лишние продукты, которые оказываются в мусорке, — настоящий бич современности. Они влияют и на экологию, и на семейный бюджет. Часто, закупаясь впрок, мы покупаем значительно больше, чем можем съесть. В итоге в холодильнике оказывается завядшая зелень, заветренный сыр, молоко с просроченным сроком годности. Если посчитать, сколько денег на это уходит, и умножить на 12 месяцев, результат получится впечатляющим.

Избежать этого поможет грамотно составленное меню на неделю: так вы не купите лишнего, а все продукты будут использованы.

Проверяйте счета

Иногда серьезная сумма уходит на почти незаметные траты: проверяйте регулярно платные подписки, раз в год пересматривайте тарифный план за мобильную связь и домашний интернет. Следите за акциями — может, вы найдете предложение значительно выгоднее.

Откажитесь от еды вне дома