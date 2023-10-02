Психологи раскрыли секреты гармонии в «серебряном» возрасте

С выходом на пенсию, появляется больше свободного времени и люди начинают искать новые пути для самореализации, общения и применения личных качеств. О том, как в новый период обрести необходимые ресурсы, раскрыть свой потенциал и наполниться позитивными эмоциями, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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С достижением пенсионного возраста, людям приходится перестраивать уже ставший привычным образ жизни. Появляется большего свободного времени, что дает возможность вспомнить о нереализованных возможностях и несбывшихся мечтах.

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— Важно понять, что, несмотря на перемены, у вас остаются те же интересы, друзья и планы на будущее. Да, жизнь может немного «сбавить обороты» и интенсивность, но следует помнить, что происходящее — уникальная возможность для саморазвития, творчества, общения, маленьких и больших радостей, — рассказал Денис Хакимов.

Что может помочь наполнить жизнь яркими впечатлениями

Делитесь своим опытом

К определенному моменту человек приобретает богатый опыт и знания, которыми важно и нужно делиться. Расскажите об интересных историях детям и близким людям, ведь каждый человек время от времени нуждается в поддержке и «добром совете».

Помогайте другим

Присоединяйтесь к волонтерским программам и благотворительным акциям, посещайте приюты для животных или становитесь участником инициативных групп по благоустройству территорий, сбору пожертвований или помощи нуждающимся. Такая активная позиция не только наполнит вас ощущением значимости, но и позволит найти новых друзей с похожими взглядами и увлечениями.

Общайтесь с родными и близкими

Выпить чашечку чая за непринужденной беседой — прекрасный повод встретиться со своими родными. Зачастую мы не хотим отвлекать наших близких в силу их плотного графика. Откажитесь от таких мыслей и не отказывайте себе в желании повидать любимых людей и провести с ними время.

Ведите насыщенный образ жизни

Займитесь фитнесом, запишитесь в бассейн или устройте прогулки на свежем воздухе. Физическая активность — отличный способ профилактики эмоционального упадка и депрессивных состояний. Не забывайте и о получении свежих впечатлений — посещайте музеи и выставки, городские фестивали. Всегда можно найти занятие себе по вкусу — познавательную лекцию, практическое занятие или творческую секцию.

Найдите непривычное хобби

Заведите аккаунт или блог в популярной социальной сети. Раскройте себя в искусстве бонсай, начните изготавливать красочных народных кукол или попробуйте написать фантастический рассказ или детектив. Испытайте себя в чем-то новом — это подарит вам яркие эмоции и удовольствие, а, может, и станет дополнительным источником дохода.

Сделайте то, что всегда мечтали попробовать

Хотели попробовать устрицы, поплавать с дельфинами или спеть в караоке серенаду о любви? Цифра в паспорте — не повод отказываться от своих желаний. Реализуйте то, что постоянно откладывали на потом — сейчас самое время для этого. Не важно, оправдает ли результат ожидания — вы получите необычный опыт и не будете сожалеть о вещах, которые не решились воплотить в реальность.

Займитесь самообразованием

Окружающий мир разнообразен и увлекателен — поддерживайте страсть и тягу к знаниям. Смотрите образовательные видео, читайте книги, посещайте курсы — это наполнит вашу жизнь яркими впечатлениями и смыслами. Открывая что-то необычное, появляется возможность взглянуть на привычные вещи под непривычным, незамутненным углом.

Измените привычную обстановку

Приобретите элементы декора для дома, сделайте перестановку или небольшой косметический ремонт — это не только творческий процесс, но и хорошая практика по «перезагрузке». Попрощавшись со старыми интерьерами, вы очертите для себя иной этап и вас не будет беспокоить ощущение рутины и подавленное настроение.

Побалуйте себя

Портмоне, солнечные очки, модная сумочка или яркие наручные часы — элементы стиля и гардероба способны менять наше настроение и самоощущение. Сделайте себе подарок, и это обязательно поднимет вам настроение.

— Важно помнить о своих интересах и увлечениях, а еще лучше — заводить новые. Знакомства с людьми, посещение необычных мест, прогулочные экскурсии, различные кружки — все это способно поддержать тонус и подарить человеку удовольствие от проживания ярких моментов. И если научиться не зацикливаться на мелких жизненных неурядицах, а с уверенностью продолжать двигаться к своим целям, вы станете по-настоящему счастливы, — заключил психолог.