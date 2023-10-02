Что могут рассказать о человеке его фото в соцсетях

Cемейный психолог Наталья Морозова пояснила, что можно понять о характере и особенностях личности человека по его аватарке в социальных сетях.

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Классический вариант аватарки — когда человек фотографирует себя крупным планом либо в полный рост. Как пояснила психолог, если человек выкладывает свою фотографию, это говорит о том, что он открыт миру и самодостаточен. Если он выкладывает себя в полный рост, это значит, что он крепко стоит на ногах и не стесняется себя.

Если человек ставит на аватар не свое фото, а фото знаменитости, это говорит о том, что этого известного человека он считает своим идеалом. Зачастую у таких людей низкая самооценка.

Морозова добавила, что частая смена аватара может свидетельствовать об интернет-зависимости. А если фото у человека вообще не меняется, то для него гораздо важнее реальная жизнь.

Эксперт отметила, что не советует доверять людям, у которых на аватарке часть тела заменена на зверя или робота, а также если фото сделано в мрачных, агрессивных тонах, передает Pravda.ru.