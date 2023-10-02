Что такое зона комфорта и стоит ли ее покидать

Вместе с экспертами решаем, пора ли вам выйти из тени.

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Валерий Гут, психолог, разработчик теории адаптивного интеллекта: «Коучи часто говорят о зоне комфорта в контексте личностного и профессионального роста. Если человек имеет привычную жизнь и долго в ней ничего не меняет, он не развивается. Поэтому множество книг по совершенствованию содержат призывы и инструкции, как выходить из этого состояния. Однако не стоит забывать о базовой вещи — психологической безопасности. Она важна для поддержания ментального здоровья. Поэтому, чтобы покинуть зону комфорта, сначала нужно в неё войти».

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Что такое зона комфорта?

Зона комфорта – это психологическое состояние, в котором человек чувствует себя уверенно и безопасно. Когда мы находимся в знакомой среде и выполняем привычные нам действия, то чувствуем минимальное напряжение и стресс. Она может включать в себя постоянное место жительства, работу, общение с определёнными людьми или повседневные рутинные дела.

Однако XXI век – век самых быстрых и масштабных изменений. Привычные профессии уходят в прошлое. На их месте появляются новые – приходится заново учиться и искать другую работу.

Из-за экономической и политической ситуаций люди переезжают жить в другую страну, теряют связь с родными. Турбулентность эпохи настолько высока, что учёные констатируют психические заболевания у одного миллиарда человек на планете и прогнозируют их рост на 25% в год. Такие данные опубликованы в научном медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

Перемен в нашей жизни стало так много, что люди не успевают адаптироваться к новым обстоятельствам. По этой причине они всё чаще испытывают чувство истощения, тревогу, стресс и депрессию. Такие состояния никак нельзя назвать «зоной комфорта».

И ошибкой будет следовать совету её покинуть, чтобы стать успешнее и эффективнее. Это только исчерпает остатки энергетических ресурсов. Сначала стоит вернуть себе точку опоры и позаботиться о психологическом здоровье. Только из такого состояния можно развиваться и пробовать что-то новое.

Зона комфорта: плюсы и минусы

Чувство защищённости и безопасности – базовая потребность человека и самый важный плюс зоны комфорта. Он чувствует себя психически и физически здоровым, если бóльшую часть времени находится в спокойном и расслабленном состоянии, а в его жизни нет потрясений и сильного стресса.

Рутина и привычные действия создают стабильность и предсказуемость в жизни. Человек уверен в завтрашнем дне, он знает, что делает, и может успешно справиться с повседневными задачами. Возвращаясь в привычную обстановку после суеты, информационного шума и стресса, мы отдыхаем и восстанавливаемся.

Минус зоны комфорта в том, что без стимула для личностного роста и развития можно застрять на одном и том же уровне.

«Ни одному человеку, который когда-либо добивался чего-то великого, нового или стоящего победного взмаха кулаком, не удавалось сделать это, не выйдя за пределы зоны комфорта. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд», — пишет Джен Синсеро в книге «НИ СЫ».

Если мы всё время находимся в зоне комфорта, боимся и сознательно избегаем перемен, то наша нервная система не получает нужной нагрузки и опыта. Адаптивность организма снижается. Вместе с ней сужается и зона комфорта.

Когда человек упускает новые возможности и сторонится опыта из-за страха неизвестности, ошибки или потери, это может привести его к стрессу и психическим расстройствам.

Важно понимать, что зона комфорта имеет свои плюсы и минусы. Она может быть полезной для отдыха и восстановления, но долгосрочное нахождение в ней без стремления к личностному росту приводит к стагнации. Баланс между комфортом и стремлением к новым вызовам и возможностям является ключом к достижению гармонии в жизни.

Всем ли нужно выходить из зоны комфорта?

Важно хорошо чувствовать себя, знать свои цели и потребности. Если человеку комфортно в этой зоне, покидать её совсем не обязательно. Когда люди бездумно выбирают стратегию саморазвития и роста, занимаются чем-то только потому, что это модно или кто-то сказал, — такое, вероятно, не принесёт им счастья и душевного равновесия.

Примером может служить героиня Ирины Муравьёвой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Надя Клюева постоянно выходит из зоны комфорта, чтобы устроить личную жизнь. Она следует рекомендациям своей «продвинутой» подруги Сусанны, чтобы стать привлекательнее.

Но в конце концов Надя понимает, что ей это просто не нужно. Она становится гораздо счастливее, когда возвращается играть в теннис со старым приятелем.

Для тех же, кто чувствует неудовлетворённость, стремление к чему-то большему, кто желает развиваться и достигать новых высот, выход из зоны комфорта может быть ключом к личностному росту и успеху.

Станислав Самбурский, бизнес- и клинический психолог: «Выход из зоны комфорта — это процесс расширения своих границ, пробования нового, принятия вызовов и рисков. Это способ развития своих способностей, умений, интересов и потенциала. Если смотреть на процесс со стороны, то это выход из насиженного места и движение в сторону своей мечты. Зона комфорта — это не всегда пентхаус в Москва-Сити или свой остров в тёплом океане. Засаленный диван и старой обшарпанный хрущёвке тоже может быть безопасным местом, в которой человеку удобно и откуда выходить не хочется. Но с чего начать, если вам необходимо всё-таки выйти?»

Как выйти из зоны комфорта?

Как бы ни было страшно покидать привычное место, сделать это можно, если разбить процесс на несколько шагов.

1. Определить свои цели и мотивы

Чего вы хотите достичь? Зачем вам это нужно? Как это повлияет на вашу жизнь? Цели любого размера и любого уровня амбициозности. Можно поставить себе задачу стать министром здравоохранения, а можно – выучиться на фельдшера. Обе заслуживают уважения, обе достижимы, хотя потребуются разные набор действий и уровень усилий.

2. Преодолеть свои страхи и сомнения

Чего вы боитесь? Какие риски вы готовы принять? Как вы можете справиться с негативными эмоциями? На пути к любой мечте возникнут страхи и сомнения. Это нормально. Когда есть план и продуманы опасности, действовать можно будет, учитывая и обходя их.

3. Действовать постепенно и последовательно

Какие маленькие шаги вы можете сделать в направлении своей цели? Как вы можете отслеживать свой прогресс и отмечать свои достижения? План, с разбивкой по шагам, поможет достигнуть задач прежде всего с психологической точки зрения. Каждый шаг, каждое достижение будет эмоциональным поощрением на пути к большой мечте. Хвалить себя за каждую выполненную задачу – правильно. Это мотивирует двигаться дальше, не опуская рук.

4. Искать поддержку и обратную связь

С кем вы можете поделиться своими планами и результатами? Кто может вам помочь или посоветовать? Как вы можете учиться на своих и чужих ошибках? Подумайте, кто может быть вашей эмоциональной поддержкой на пути к цели. На работе часто непосредственный руководитель будет развивать под своим началом специалиста.