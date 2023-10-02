3 повседневные привычки людей с СДВГ

Три повседневные привычки людей с СДВГ назвала врач
Три повседневные привычки, которые могут быть признаком расстройства поведения, назвала в своих социальных сетях коуч по проблемам синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) Келли Баум.
Зачастую, по словам эксперта, люди с данным расстройством забывают выполнять обязательные бытовые действия, например, поесть или сходить в туалет. Это происходит по причине повышенной сосредоточенности на выполнении текущей задачи.
«Мы можем быть слепыми во времени и на самом деле не понимаем, сколько прошло часов или минут. Затем мы говорим: «О, я случайно пропустил обед», – объяснила коуч.
Также признаком заболевания является привычка лежать или сидеть в неудобной позе, так как из-за гипермобильности есть потребность больше двигаться и ерзать, если долго находиться на одном месте.
Баум добавила, что пациенты с СДВГ как быстро увлекаются чем-то новым, так и быстро теряют к этому интерес. Нехватка дофамина в мозге требует его восполнения в краткие сроки, что может дать новое хобби. Однако после того, как занятие становится привычным, оно перестает вызывать такой же выброс гормона, что заставляет человека повторять цикл.
Она настаивает, что названные особенности не симптомы расстройства поведения, а лишь распространенные привычки пациентов. Если имеются сомнения о состоянии психического здоровья, стоит обратиться к врачу, чтобы получить результаты точного обследования.