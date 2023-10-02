3 повседневные привычки людей с СДВГ

Три повседневные привычки, которые могут быть признаком расстройства поведения, назвала в своих социальных сетях коуч по проблемам синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) Келли Баум.

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Зачастую, по словам эксперта, люди с данным расстройством забывают выполнять обязательные бытовые действия, например, поесть или сходить в туалет. Это происходит по причине повышенной сосредоточенности на выполнении текущей задачи.

«Мы можем быть слепыми во времени и на самом деле не понимаем, сколько прошло часов или минут. Затем мы говорим: «О, я случайно пропустил обед», – объяснила коуч.

Также признаком заболевания является привычка лежать или сидеть в неудобной позе, так как из-за гипермобильности есть потребность больше двигаться и ерзать, если долго находиться на одном месте.

Баум добавила, что пациенты с СДВГ как быстро увлекаются чем-то новым, так и быстро теряют к этому интерес. Нехватка дофамина в мозге требует его восполнения в краткие сроки, что может дать новое хобби. Однако после того, как занятие становится привычным, оно перестает вызывать такой же выброс гормона, что заставляет человека повторять цикл.