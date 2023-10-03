Психотерапевт дал советы партнерам с разными сексуальными пристрастиями

Гармоничные сексуальные отношения складываются из нескольких факторов: половой конституции, психологического настроя и социального окружения, рассказал врач-психотерапевт, сексолог клиники «Хадасса» Андрей Кузнецов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт дал советы партнерам с разными сексуальными пристрастиями.

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По словам Кузнецова, совпадение половой конституции — одно из главных условий гармонии в интимной жизни пары. Он предупредил, что конфликт неизбежен, если у мужчины высокое либидо, а у женщины — очень низкое.

Если партнеры хотят сохранить отношения, им нужно договориться о сексе с той частотой, которая комфортна им обоим Андрей Кузнецов

Психотерапевт добавил, что преодолеть разногласия в интимной жизни возможно только с помощью общения. Он предупредил, что, если у партнеров сильные различия в отношении к сексу, со временем между ними начнутся конфликты, а доверие и близость пропадут.

В этом случае восстановить сексуальную гармонию можно только после преодоления проблем в общении. Если открыто говорить друг с другом трудно, на помощь придут сексологи. Во время сеансов партнеры научатся откровенно говорить о своих чувствах и желаниях Андрей Кузнецов

Кузнецов рассказал, что сексуальные предпочтения людей зависят от социально-культурных факторов. Он пояснил, что в разное время в разных культурах доминируют те или иные представления о сексуальных отношениях и это может накладывать серьезные ограничения на интимную жизнь. Из-за этого то, что одному партнеру кажется нормой в сексе, для другого может быть табу.

«Однако, если в паре хорошая биологическая и психологическая совместимость, близкие отношения, партнеры способны сгладить любое влияние общества на свои сексуальные пристрастия. Доверяйте друг другу, обсуждайте то, что может доставить вам обоим удовольствие, и получайте его», — подвел итог Кузнецов.