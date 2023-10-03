Синдром опустевшего гнезда: как после 50 лет поладить со взрослыми детьми

После 50, как правило, начинается серьезная переоценка своей жизни: дети уходят из родного дома, заводят свои семьи.

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Родители, лишенные необходимости постоянной заботы о детях, оказываются один на один с пустой квартирой и кучей свободного времени. «Синдром опустевшего гнезда» — так называется этот период. В этот момент родитель, поддавшись порыву заполнить это пространство привычным ему образом, может начать давить на детей, пытаться их контролировать или каким-то другим способом влиять на их жизнь. Это нужно ему, чтобы не отделяться от ребенка и по-прежнему чувствовать себя нужным.

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Однако такое поведение приводит только к усложнению отношений с детьми и их последующему отдалению. Что делать родителям взрослых детей в такой непростой ситуации, «Вечерней Москве» рассказала психолог Евгения Ильина.

Признайте, что дети выросли

Ребенок для родителя всегда останется ребенком. Но отказ признавать в ребенке взрослую личность приводит к подавляющему большинству конфликтов. Родителю бывает очень сложно смириться, что дети могут справиться сами, без их помощи. И они продолжают давить на детей с позиции старшего и опытного, считая, что имеют право на правах родителя вмешиваться в жизнь ребенка.

Однако, когда вы примете тот факт, что ваш ребенок — самостоятельная, взрослая и ответственная личность, вы подарите ему счастливую жизнь. Он перестанет вступать с вами в противостояние в попытках доказать очевидный факт: он вырос. Он сам несет ответственность за свою жизнь и может выбирать, как ему жить. Он имеет право на ошибки и на опыт от этих ошибок. Он сможет начать строить свою счастливую жизнь. Возможно, это будет расходиться с вашим представлением о том, как для него правильно. Но ребенок будет счастлив в этой жизни.

Признайте, что вы взрослый человек с кучей свободного времени

Когда времени становится много и его нечем занять, по привычке можно, например, начать готовить и носить еду своим детям. Однако это опять убегание в жизнь детей, более того, убегание от своей жизни. «После 50 жизнь только начинается», — гласит народная мудрость. Ваши дети не будут счастливы от того, что они остаются центром вашего мира. У них уже своя жизнь, возможно, даже свои дети. Им будет сложно выносить чувство вины за то, что вы чувствуете себя неприкаянно. Займитесь собой.

Наконец-то у вас есть время повернуться к себе, найти новые интересы, попробовать то, что так давно хотелось. Съездить в новые места, изучить новую профессию. Это позволит наполнить вашу жизнь эмоциями и красками и не накладывать на ребенка обязательства по наполнению вашей жизни смыслом.

Откажитесь от ожиданий

Все мы хотим, чтобы наши дети выросли и стали специалистами в разных областях и просто успешными людьми. Чтобы они создали свою семью и были счастливы. Но вот беда, мы ждем, что наши дети будут оправдывать наши ожидания: идти тем путем, который мы для них наметили, вести себя так, как мы считаем правильным и выбирать в спутники людей, которые нас устраивают. Такая позиция родителя приводит к очень большому количеству конфликтов. Дети не должны следовать нашим путем. Они могут, если они этого хотят, но не должны. Ребенок имеет право строить свою жизнь так, как сочтет нужным, — это проявление свободы личности. Если вы это признаете и смиритесь с этим, ваши отношения заметно улучшатся. Ваша задача — просто любить их вне зависимости от того, что они делают или не делают.