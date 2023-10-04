Почему эмпаты часто влюбляются в нарциссов

Говорят, что любовь слепа. И это чистая правда. Бывает так, что эмпат влюбляется в нарцисса. И уже заранее известно, чем это всё закончится. Больно, прогнозируемо и печально — для чувствительного и искреннего эмпата.

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Нарциссу же будет всё равно, ведь уже скоро он найдёт себе новую «жертву». А эмпат будет ещё долго залечивать душевные раны, заново учиться верить и любить.

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Так почему же так происходит? Если печальные сценарии развития отношений этих двух людей заранее можно спрогнозировать, то почему такие пары продолжают создаваться? Ответ прост. Любовь.

Эмпаты и нарциссы

Эмпатами принято называть очень чувствительных людей. Они легко улавливают и «считывают» эмоции других людей. Эмпаты могут не просто прочувствовать эмоции партнёра, но и посмотреть на мир с его точки зрения.

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Проблема эмпатичных людей в том, что они не просто распознают эмоции окружающих, но поглощают их. Они часто путают эти чувства с собственными, что может негативно сказаться на их психическом здоровье.

В целом, эмпаты — очень сострадательные люди. Они помогут всем и всегда, особенно тем, кто нуждается в помощи. Или просто делают вид. У эмпатов хорошо развита интуиция, они ловко понимают то, что другим понять сложно. На уровне чувств они понимают закономерности, ситуации, смыслы и чувства.

Часто бывает, что эмпатичность вырабатывается у детей, чьи родители слишком агрессивны или непредсказуемы. Дети вынуждены предугадывать поведение родителя, чтобы обезопасить себя. Позже эти сценарии поведения они бессознательно используют и в жизни.

Нарцисс — это тот человек, который требует постоянного восхищения со стороны других. Им жизненно необходимо признание окружающих. Они гордо держатся в обществе, но весьма чувствительны к любому проявлению критики в их адрес. Нарцисс остро реагирует на малейшие признаки того, что кто-то их критикует.

Нарциссы воспринимают себя слишком идеализировано, они придумывают этот образ в голове и очень его любят. Но, на самом деле, у таких людей очень низкая самооценка. Своими грандиозными действиями они просто компенсируют свою неуверенность. Но никто об этом, естественно, знать не должен.

В отличие от эмпатов нарциссы эгоцентричны и пренебрегают чувствами и правами других людей. О таком человеке можно сказать, что он высокомерный, эгоистичный и требовательный манипулятор.

Нарциссы будет сопротивляться любым попыткам их изменить или высказать, что они не правы. Вместо того чтобы признать свои ошибки, нарцисс лучше разыграет сцену «непризнанного гения».

Как эмпаты привлекают нарциссов?

Чем же так привлекательны для нарциссов эмпаты?

Всё просто. Они просто находятся рядом с ними. Безусловно и без претензий. Эмпаты склонны полностью отдаваться своему партнёру, ставить его интересы выше своих, удовлетворять свои потребности в последнюю очередь. Нарциссу это и нужно!

Эмпаты легко погружаются в другого человека, и если влюбляются, но начинают жить их жизнью, а не своей. Они отдают партнёру все эмоции, чувства, заботу и восхищение. Именно из-за таких своих качеств они и становятся идеальной «приманкой» для нарциссов. С их помощью нарциссы легко и без особых затрат удовлетворяют свои потребности.

Именно такие особенности эмпата позволяют нарциссу и восхищаться ими, и использовать в своих личных целях. Эмпатами легко манипулировать, с чем искусно справляются нарциссы.

В отношениях эмпаты разыгрывают все свои детские модели выживания, отрабатывают все сценарии поведения. Порой они делают это неосознанно, на уровне инстинктов. Они действуют благосклонно, что помогает эмпатам заручиться любовью и одобрением нарциссов. Последние же, в свою очередь, просто тянут их за собой, но на самом деле не удовлетворяют их потребности.

Если эмпатичный человек вовремя не осознает, что его отношения токсичны, то нарцисс может долго использовать свою жертву, создавая при этом лишь иллюзию идеальной любви. В таком случае в долгосрочной перспективе это может нанести эмпатам большой вред.

Почему эмпатов влечёт к нарциссам?

Казалось бы, два абсолютно противоположных человека часто притягиваются друг к другу. Сложно назвать здесь одну причину такого поведения. Здесь, скорее, взаимовыгодное сотрудничество. Просто в нём один страдает, а второй получает.

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Нарциссов привлекают эмпаты, поскольку это даёт им возможность использовать их для удовлетворения своих потребностей в восхищении.

С другой стороны, эмпатов привлекают нарциссы, поскольку это даёт им возможность впитывать чьи-то эмоции и удовлетворять свои потребности. Они надеются получить любовь и признание в своих отношениях с нарциссами. Но на самом деле, искренне они его не получат.

По словам доктора Джудит Орлофф в её книге «Руководство по выживанию эмпата»:

«Нарциссы видят в эмпатах дающего, любящего человека, который попытается быть преданным вам, будет любить вас и слушать вас. Но, к сожалению, эмпатов привлекают нарциссы, потому что поначалу речь идёт о ложном «я». Нарциссы представляют собой ложное «я», в котором они могут казаться очаровательными и умными, и даже уступчивыми, пока вы не начнёте делать что-то по-своему, а затем они станут холодными, сдерживающими и наказывающими».

Получается, что такие отношения эмоционально удовлетворяют обоих партнёров. Когда эмпат включает механизм поглощения эмоций партнёра, нарциссу становится легче.

В то время как эмпат получает удовлетворение от помощи нуждающемуся. Это создаёт для них идеальную эмоциональную связь, которая на самом деле — разрушительная и токсичная.

Развитие отношений

Находясь в отношениях, это двое разыгрывают сценарии и шаблоны из детства. Нарциссы используют различные стратегии, которыми они пользовались для получения признания и любви окружающих.

Эмпаты делают то же самое, но они проигрывают различные паттерны выживания, усвоенные ещё в детстве. Они как бы «отключаются» от себя и переносят фокус на партнёра. Они ставят партнёра и его потребности на первое место, опять же, чтобы получить любовь, признание и искренность.

Для достижения цели, нарциссы в начале отношений стараются быть очень чувствительными и внимательными. Они показывают лучшую версию себя, которая на самом деле – фальшивая. В ход идёт всё обаяние, комплименты и другие способы привлечь внимание.

Эмпат с лёгкостью попадается в эту ловушку, и начинает в ответ отдавать заботу и любовь, превознося нарцисса на пьедестал.

Со временем надобность в фальшивом воплощении отпадает, и нарцисс начинает становиться собой. Замечает недостатки, обвиняет во всём эмпата. Нарцисса начинает буквально бесить ангельская невинность эмпата!

В свою очередь, эмпаты, даже под действием обвинений и критики, продолжают оставаться в этих отношениях, потому что свято верят в то, что могут помочь партнёру-нарциссу стать лучше.

Они верят, что, проявив сострадание, они смогут сделать нарцисса лучше. Эмпаты начинают всё прощать и удваивать силу любви, заботы и опеки. Чем, кстати, раздражают несовершенных нарциссов ещё больше.

На этом этапе нарциссы не хотят отпускать эмпатов, но продолжают нарушать гармонию в отношениях, утягивая за собой и партнёра. Они питаются этой энергией, и пока они её получают, они сделают всё, чтобы удержать человека рядом.

Если эмпат начнёт указывать нарциссу на их неподобающее поведение или отношения, или начнёт противостоять, то нарцисс без зазрения совести попросит его помочь ему исправиться. Всё. Ловушка захлопнулась!

Эмпаты действительно верят, что они выполнят свои обязательства и останутся в отношениях, чтобы оказать партнёру поддержку, в которой они на самом деле не нуждаются.

Со временем отношения между нарциссом и эмпатом превращаются в болезненную, травмирующую связь, которую трудно разорвать. И они продолжают быть вместе, даже несмотря на ущерб, который эти отношения несут.

CoLady

Несмотря на всё происходящее, эмпаты прекрасно осознают, что они страдают, видят свои ошибки и недостатки. Но их детские травмы не позволяют им взглянуть глубже в свои отношения и понять, что этот союз токсичен и может сгубить их, нанеся серьёзный урон психическому состоянию.

Они не понимают, что им нужно изменить себя и своё отношение, вместо того, чтобы пытаться изменить нарцисса, который не готов изменить себя.

Как себя вести эмпатам?

Во-первых, эмпатам нужно научиться брать ответственность за себя и свою жизнь. Это тяжело признать, но нужно. Таким людям не нужны другие, чтобы самореализоваться.

Во-вторых, им нужно научиться выстраивать свои личные границы. Как ни печально, но именно отношения с нарциссом научат эмпатов говорить «нет». И это важный навык, чтобы сохранить своё психическое здоровье.

Эмпату нужно не закрываться в отношениях, а стараться быть услышанным. Не берите ответственность ха нарциссов, они прекрасно справятся сами. Сейчас важно, чтобы вас слышали и слушали. Не стоит бояться проявляться и открыто заявлять о своих чувствах и желаниях. Нужно стать более напористыми.

В токсичных отношениях с нарциссом эмпат видит себя через призму партнёра. То есть он считает, что он такой, каким его описывает нарцисс. Но это не так. Эмпату нужно научиться отделять себя как личность в этих отношениях. Тогда он сможет заглянуть в себя и узнать, какой он на самом деле.

Ещё один момент, который стоит проработать эмпатам – перестать искать одобрение со стороны.

В идеале эмпату следует выйти из отношений с нарциссом и разорвать эту токсичную связь. Но, если это совсем невозможно, им нужно выстроить собственные стратегии выживания. Здесь может помочь психотерапевт как на парных консультациях, так и на индивидуальных.

Любовь зла. Но любовь всемогуща. Если двое людей с детскими травмами и выстроенными моделями поведения любят друг друга, они обязательно найдут способ сделать свои отношения гармоничными, качественными и не травмирующими.