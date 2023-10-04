Как домашние животные избавляют от депрессии

Врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как домашние животные помогают людям справиться с депрессией.

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Эксперт пояснила, что домашние животные требуют ухода. Благодаря этому человек социализируется, выходит из угнетенного состояния.

— Ему нужно пойти погулять с домашним питомцем, заказать или купить ему еду. Это вытаскивает человека из различных состояний, например, апатии, угнетенности, хандры, — пояснила психотерапевт в комментарии РИАМО.

Эксперт также добавила, что часто хозяева относятся к животным как к маленьким детям. Их поведение и шалости вызывают улыбку, радость, что также помогает избавиться от негативных эмоций.