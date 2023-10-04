8 способов стать увереннее в себе
От уверенности в себе зависит очень многое: наши действия или бездействие, взаимоотношения с людьми, отношения в семье, с детьми, коллегами, даже здоровье — все это напрямую связано с внутренним состоянием.
Как стать увереннее в себе, рассказала «Вечерней Москве» женский наставник, коуч Оксана Герман.
Самооценка — это важно
Низкая самооценка может привести к серьезным деструктивным поведенческим реакциям, вплоть до физических болезней. Сигналы, что вам нужно немедленно позаботиться о себе:
самобичевание;экономия на себе и своем комфорте;непринятие себя;апатия;отсутствие мотивации.
Но все можно изменить, работая над собой. Для этого не обязательно идти к психологу, можно справиться своими силами. Самое главное — признаться, что проблема есть и над ней необходимо работать, а это уже полдела.
Как стать увереннее в себе
Придется поработать с привычными установками и принять свое новое я. Сначала будет нелегко, потому что вам придется выйти из привычного комфортного состояния, которое вас и привело к неудовлетворительным результатам.
Не сравнивайте себя с другими
У каждого свой путь: если у кого-то не получилось, это не значит, что у вас тоже не получится.
Не завидуйте
Воспринимайте адекватно достижения других. У вас тоже все хорошо, просто начните это замечать.
Не стесняйтесь людей и не замыкайтесь
С легкостью общайтесь с людьми из разных социальных кругов. Важно не включать гордыню, если кто-то в чем-то хуже вас, и не замыкаться с людьми, которые достигли большего.
Расставляйте границы во взаимоотношениях
Не стесняйтесь сказать «нет», если вам чего-то не хочется. Важно быть тем, кто вы есть, и не угождать другим во вред себе.
Не ждите одобрения ваших поступков
Мы не должны всем нравиться — это нормально. Фокусируйтесь на своих ценностях, ведь именно они наша составляющая. Будьте им верны. Быть собой — это самое ценное, что вы можете сделать для себя.
Постоянно развивайтесь, не стойте на месте
В свободном доступе много информации — пользуйтесь, приумножайте свои знания, развивайтесь духовно, благодарите за то, что вы уже имеете. Так вы начнете чувствовать жизнь еще больше.
Заботьтесь о своем физическом состоянии, занимайтесь спортом
Не обязательно идти в зал и покупать дорогостоящий абонемент. Домашние тренировки являются отличной альтернативной. Йога, зарядка, силовые тренировки — все это так же есть в онлайн-формате.
Начните правильно питаться
Так у вас появится больше энергии. Кроме того, это еще и путь к красивому телу, что тоже повысит вашу самооценку.
Гуляйте, встречайтесь с друзьями, обращайте внимание на мелочи, которые, как правило, и делают нас счастливыми. И помните: вы прекрасны, а к себе нужно относиться нежно и с любовью.