8 способов стать увереннее в себе

От уверенности в себе зависит очень многое: наши действия или бездействие, взаимоотношения с людьми, отношения в семье, с детьми, коллегами, даже здоровье — все это напрямую связано с внутренним состоянием.

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Как стать увереннее в себе, рассказала «Вечерней Москве» женский наставник, коуч Оксана Герман.

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Самооценка — это важно

Низкая самооценка может привести к серьезным деструктивным поведенческим реакциям, вплоть до физических болезней. Сигналы, что вам нужно немедленно позаботиться о себе:

самобичевание;экономия на себе и своем комфорте;непринятие себя;апатия;отсутствие мотивации.

Но все можно изменить, работая над собой. Для этого не обязательно идти к психологу, можно справиться своими силами. Самое главное — признаться, что проблема есть и над ней необходимо работать, а это уже полдела.

Как стать увереннее в себе

Придется поработать с привычными установками и принять свое новое я. Сначала будет нелегко, потому что вам придется выйти из привычного комфортного состояния, которое вас и привело к неудовлетворительным результатам.

Не сравнивайте себя с другими

У каждого свой путь: если у кого-то не получилось, это не значит, что у вас тоже не получится.

Не завидуйте

Воспринимайте адекватно достижения других. У вас тоже все хорошо, просто начните это замечать.

Не стесняйтесь людей и не замыкайтесь

С легкостью общайтесь с людьми из разных социальных кругов. Важно не включать гордыню, если кто-то в чем-то хуже вас, и не замыкаться с людьми, которые достигли большего.

Расставляйте границы во взаимоотношениях

Не стесняйтесь сказать «нет», если вам чего-то не хочется. Важно быть тем, кто вы есть, и не угождать другим во вред себе.

Не ждите одобрения ваших поступков

Мы не должны всем нравиться — это нормально. Фокусируйтесь на своих ценностях, ведь именно они наша составляющая. Будьте им верны. Быть собой — это самое ценное, что вы можете сделать для себя.

Постоянно развивайтесь, не стойте на месте

В свободном доступе много информации — пользуйтесь, приумножайте свои знания, развивайтесь духовно, благодарите за то, что вы уже имеете. Так вы начнете чувствовать жизнь еще больше.

Заботьтесь о своем физическом состоянии, занимайтесь спортом

Не обязательно идти в зал и покупать дорогостоящий абонемент. Домашние тренировки являются отличной альтернативной. Йога, зарядка, силовые тренировки — все это так же есть в онлайн-формате.

Начните правильно питаться

Так у вас появится больше энергии. Кроме того, это еще и путь к красивому телу, что тоже повысит вашу самооценку.