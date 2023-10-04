Расставание с некогда любимым человеком может стать крайне болезненным событием, особенно если у пары после разрыва остаются друг к другу претензии.

© Mir24.TV

Порой оно переходит все грани разумного, оборачиваясь преследованиями как в соцсетях, так и в жизни.

Видео дня

О том, что делать, если вас преследует бывший партнер, MIR24.TV рассказали психологи и юристы.

«Причина навязчивости бывшего партнера кроется в самом разрыве, вернее в том, как были завершены эти отношения. Как правило, решение расстаться принимает один из партнеров, для второго это становится полной неожиданностью. С этим решением он явно не согласен, надеется, что это просто умелая манипуляция с вашей стороны, и пытается все вернуть. Если вы были вместе длительное время, то до полного принятия разрыва пройдет не один месяц. Разрыв – это утрата, для вашего бывшего – внезапная утрата, необходимо «переболеть», в психологии это называется горевание. В горевании случаются периоды гнева, обиды, отрицания», – объясняет психолог Виктория Смирнова.

Избавиться от назойливого бывшего партнера вам не поможет блокировка соцсетей и звонков, отмечает эксперт. «Игнорирование лишь озлобит и вынудит его на более активные действия. Словно это игра такая: вы недоступны, а он вас домогается. А вот общаться надо и необходимо. Единственный способ ускорить принятие процесса расставания – сделать так, чтобы это решение стало вашим последним совместным решением», – говорит специалист.

«Встречайтесь на нейтральной территории и общайтесь. Если опасаетесь негативной реакции, возьмите с собой поддержку на встречу, подруга для этой роли подойдет, но лучше обратитесь к медиатору. Это профессионалы, они знают, как решать конфликты», – отмечает психолог.

На Западе со сталкингом борются уже давно, например, преследователь получает судебное предписание, запрещающее ему приближаться на сто метров. «В России же, чтобы защитить себя, сталкер должен понимать, что если с вами что-то случится, он будет первым, на кого падут подозрения», – объясняет психолог Алексей Сапкин.

«Важно понимать, что у сталкера наблюдается что-то вроде любовной зависимости. Соответственно, как мы не можем быть уверенными, на что готов, скажем, лудоман ради очередной ставки, так и в данном случае предсказать, на что готов сталкер, никто не возьмется. Поэтому ситуация очень серьезная и заслуживает того, чтобы отнестись к ней со всей ответственностью, а не просто полагаться на универсальные советы в СМИ. Из очевидных рекомендаций – не давать ни малейшей надежды. Не прятаться, не убегать, а раз за разом безучастно, как робот, как пластинка, отвечать уверенным отказом на все предложения, давать отповедь, но по возможности холодно. Нередко именно неясная, двусмысленная коммуникация, неуместная мягкость дает бывшему возможность рассматривать расставание как обратимое. И, конечно, преследуемому понадобится много психологической поддержки», – говорит эксперт.

Здесь не нужно путать понятия: преследование – это не какой-то флирт или небольшой раздражитель, это одна из форм насилия, отмечает психолог Анастасия Наталевич. «Соответственно, если отношения завершены, то нужно четко и недвусмысленно объявить о завершении, не давать каких-то надежд, шансов и намеков. Если же бывший начинает преследовать, то нужно не то, что минимизировать, а полностью исключить контакт с ним», – считает психолог.

«Необходимо игнорировать звонки, подарки, любые попытки как-то связаться и приблизиться. Очень важно не подавать никакой реакции, потому что если вы будете возвращать посылки и подарки, это тоже будет стимулировать преследователя еще усерднее и настойчивее искать связь с вами. Можно воспользоваться способами, которые гарантируют кибербезопасность: заблокировать, поменять пароли. Необходимо рассказать близким людям, членам семьи и людям, которым вы доверяете, что происходит такая ситуация и вас преследуют, чтобы они тоже были начеку, могли в случае необходимости вызвать полицию», – советует эксперт.

Можно обратиться в кризисные центры, которые занимаются проблемой домашнего насилия. Специалисты могут предоставить психологическую поддержку и юридическую консультацию. По словам адвоката Марины Ворониной, в России отсутствуют нормы закона, которые бы позволяли наложить запрет приближаться к человеку на определенное расстояние.

«Если преследование сопровождается угрозами, психологическим либо физическим воздействием на человека, как при личном общении, так и по телефону или в социальных сетях, необходимо обращаться в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении вас со стороны другого лица. Совершенно не важно, является ли это лицо законным супругом, либо брак расторгнут. Закон запрещает применять в отношении кого бы то ни было физическое и психическое насилие, угрозы, оскорбления, побои, истязания. Все вышеперечисленные действия наказуемы в административном и уголовно-правовом порядке», – комментирует Воронина.

В российском законодательстве не существует мер по защите бывшей супруги, охранных ордеров и прочего, поясняет адвокат Маргарита Абдрахимова.