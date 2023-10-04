Психолог Матари дала 4 совета, как полюбить осень

Не зря классик называл это время года унылой порой: на улице сыро, серо и неуютно. Осенью на смену тёплым вечерам и солнцу приходит сильный ветер и дожди. Плюс светлеет позже — так что просыпаться тяжелее и выползать из-под одеяла, мягко говоря, неохота.

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На этом фоне у многих начинается апатия, ухудшение настроения или даже депрессия. Рассказываем, как поменять своё отношение к осени.

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Как полюбить осень

Как объяснила «Лайфу» психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари, поменять своё отношение к этому времени года помогут следующие советы.

Совет 1. «Ловите» солнечный свет и запасайтесь витаминами

Из-за закономерного сокращения светового дня гормональный фон и жизненный тонус человека меняются. Организму начинает не хватать солнца. Улучшить положение дел поможет контроль за витамином D и мелатонином. Первый называют «гормоном счастья», а второй отвечает за качество сна. Тем, кто теряет мотивацию и вкус к жизни в осенний период, психолог посоветовала чаще бывать на воздухе в светлое время суток, а дома почаще включать яркий жёлтый свет или «ловить» естественный дневной, пока он есть.

Совет 2. Создайте уют в доме

Проникнуться осенней атмосферой поможет уют в доме. Прежде чем бежать в магазин за обновками, пересмотрите то, что уже есть. Возможно, что-то пора выбросить. Это могут быть вещи, которые уже не приносят вам радости или же напоминают о чём-то грустном. И, конечно, стоит обзавестись обновками — тёплый плед или новые кружки будут как нельзя кстати. Только представьте — травяной чай, вкусный пирог и уютные посиделки с близкими. Красота! Уют в доме смогут поддержать свечи, а также аромамасла апельсина или мандарина. Последние можно добавлять в ванну — они помогут расслабиться после уличного холода и поднимут настроение.

Совет 3. Чаще бывайте на природе

Да, осенью многим хочется лежать под одеялом, но ведь за окном бывает и хорошая погода. Особенно прогулки хороши, когда листва радует своим ярким цветом и приятно шуршит под ногами. Здесь важно одеться по погоде. С собой можно взять горячий чай или какао — настроение после такого точно улучшится.

Совет 4. Сделайте то, что не успели летом

Осень — это не конец света или жизни, всё так же идёт своим чередом. Так что отказываться от своих планов не стоит. Особенно если за лето вы не успели воплотить свои мечты в реальность. Например, можно записаться на курсы рисования или найти новые увлечения. И про встречи с друзьями и родными забывать не стоит.

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