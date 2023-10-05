Психолог Матари рассказала, как полюбить осень

Депрессии, апатии и просто ухудшению настроения подвержены многие люди в осенний период. Однако есть четыре способа полюбить это время года. О них в беседе Life.ru рассказала психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари.

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Чтобы полюбить осень, достаточно компенсировать недостаток солнечного света, характерного для этого периода. Из-за него у человека меняется гормональный фон, снижается настроение и жизненный тонус.

Специалист советует восполнить уровень витамина D и мелатонина. Первый отвечает за выработку «гормона счастья», а второй влияет на качество сна.

Следует проводить больше времени на улице в светлое время суток, не зашторивать окна, находясь дома и включать яркий жёлтый свет по вечерам, советует Матари.

Также стоит создать уютное пространство в доме: выкинуть старые, ненужные вещи и купить новые, которые поднимут настроение. Можно позвать друзей и близких на уютные домашние посиделки с травяным чаем и пирогами.

Помогут и такие маленькие радости, как свечи, ванны с эфирными маслами цитрусовых, помогающие расслабиться и другие домашние ритуалы, создающие ощущение тепла и уюта и поднимающие настроение.

Ещё один совет – чаще гулять на природе, наслаждаясь яркими осенними красками и шуршанием опавшей листвы под ногами. С собой обязательно стоит взять термос с любимым горячим напитком. Эти ритуалы также помогут поднять настроение осенью и полюбить это время года.

Осень – прекрасное время для того, чтобы сделать то, на что не хватило времени летом. Можно прочитать интересную книгу или найти себе новое хобби.