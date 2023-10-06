Как онлайн-знакомства влияют на браки: что показало исследование

Новое исследование показало, что супружеские пары, которые познакомились в Интернете, менее удовлетворены своим браком, чем те, кто познакомились вживую.

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«Результаты предоставили доказательства эффекта онлайн-знакомств… Участники онлайн-свиданий сообщили о более низком качестве браков, чем те, кого познакомили со своим супругом оффлайн», — говорится в анализе, проведенном в сентябре 2023 года исследователями из Университета штата Аризона.

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Для получения результатов эксперты опросили 923 состоящих в браке взрослых в США старше 18 лет. Примерно половина участников исследования познакомились со своей второй половинкой на сайте знакомств, а остальные испытуемые познакомились со своими супругами через друзей, родственников, на работе или в ночном клубе.

Специалисты стремились определить, как место встречи пар (в приложении или в реальной жизни) влияет на удовлетворенность и стабильность их браков.

Участникам был задан вопрос: «Насколько хорошо ваш супруг удовлетворяет ваши потребности?» и «Насколько вы удовлетворены своим браком?» чтобы определить их общую удовлетворенность браком, а также «Вы или ваш супруг когда-либо серьезно предлагали идею развода?» чтобы указать на стабильность пары.

Хотя ученые отметили, что онлайн-знакомства стали широко популярны за последнее десятилетие, особенно среди представителей поколения Z и миллениалов в возрасте от 18 до 29 лет, предыдущие исследования показали, что люди в США по-прежнему придают большее значение отношениям, которые начинаются лично, а не практически.

Согласно исследованию ASU, стресс, вызванный социальной маргинализацией, часто приводит к тому, что киберлюбители испытывают меньше «сетевого одобрения» — то есть поддержки и принятия со стороны друзей и семьи — чем пары, которые впервые увиделись вживую.

В целом, результаты показали, что участники, которые встретились онлайн, сообщали о меньшей удовлетворенности и стабильности в отношениях.

По мнению специалистов, это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, те, кто встретили будущих партнеров в Сети, скорее всего, относятся к более молодому поколению.