Что такое понты и почему люди постоянно понтуются

Понты — публичная демонстрация предметов роскоши и других атрибутов, которые должны подчеркнуть высокий социальный статус человека. С помощью понтов люди стремятся произвести сильное положительное впечатление на других, представить себя лучше, богаче и успешнее.

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Проще говоря, чтобы кому-то понравиться, человек может красоваться перед другими, преувеличивать свою значимость, откровенно врать о себе, хвастаться своими связями, выставлять напоказ дорогие вещи. Про таких людей говорят, что они понтуются.

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Как обычно понтуются

Чаще всего люди хвастаются материальными ценностями.

Брендовые вещи. Публичные личности не прочь похвастаться в своих социальных сетях очередной сумкой от крупного и дорогого бренда. Например, продюсеру и телеведущей Яне Рудковской подписчики часто вменяют понтовство за публикацию фото с брендовыми вещами — это может быть целая комната, заставленная люксовыми вещами, от одежды до предметов мебели.

Бывает и такое, что блогеры или звёзды попадаются на том, что покупают «паль», то есть подделку брендовой вещи. Получается, им не так важно действительно примкнуть к какой-то касте почитателей бренда, а лишь понтонуться на публике и показать, что они могут позволить себе эту вещь (или всё-таки не совсем могут).

Гаджеты. Один из самых массовых способов понтоваться — купить себе новую модель iPhone. Нет ничего плохого в том, чтобы позволить себе качественный гаджет, если он объективно по карману. Но многие люди приобретают эту технику, хотя на самом деле не имеют на неё денег. Они не хотят приобрести другой телефон, который подходит им по ценовой политике, а предпочитают взять новую модель iPhone в кредит под большой процент или занять деньги у друзей, оплатить покупку кредиткой или, того хуже, — пойти в микрофинансовую организацию.

Автомобили. Блогеры или просто публичные люди покупают себе дорогие машины, чтобы произвести впечатление. Например, Даня Милохин приобрел в 2021 году Mercedes-Maybach почти за 10 млн рублей и обклеил его розовой пленкой, чтобы машина выглядела вызывающей. Однако после начала СВО блогер покинул Россию, поэтому железного коня пришлось продать за 7 млн рублей.

Валя Карнавал купила себе новенький Mercedes за почти 25 млн рублей. Она выставила фотографию с авто и подпись: «Я мечтала об этом, и это благословение. Добро пожаловать в семью, G63». А бывший парень Вали, музыкант Егор Крид хвастался покупкой Lamborghini за 30 млн рублей.

Понтуются не только блогеры. Многие менеджеры среднего звена покупают себе автомобили бизнес- и премиального класса в кредит и расплачиваются за них много лет, отдавая заметную часть своей зарплаты.

Пышные свадьбы. Нередко можно узнать, что молодожены на проведение своего торжества берут кредит. Им хочется показать гостям, что они располагают финансами на такой пышный праздник. Всё начинается с мелочей (лучшие пригласительные на свадьбу), а далее — самый дорогой ресторан, лучший фотограф и видеограф в городе и так далее. В общем, всё как у людей. В конце торжества молодожены зачастую радуются не столько тому, как здорово прошёл вечер, а тому, что значительную часть затрат удалось «отбить» за счёт подарков от гостей.

Деньги. Чтобы произвести впечатление на окружающих, человек может разбрасываться фразами, где как бы обесценивает деньги. Например, он может заявить, что «$50 000 — это пустяки, небольшая сумма». Понтовщик может начать хвастаться: «Купил себе недавно квартиру двухуровневую, теперь нанял дизайнера и буду делать ремонт».

Почему люди понтуются

Дорогие покупки и предметы роскоши дают людям эмоциональный и гормональный всплеск, чувство удовлетворения. Получая их, люди часто закрывают свою внутреннюю пустоту, считает психолог Мария Багаева.

«Важно учесть и то, что у дорогих брендов хороший маркетинг. Плюс доступность через онлайн-покупку, рассрочку, оплаты долями. Так, в один клик ты уже обладаешь дорогим телефоном. А когда ты под "гипнозом" бренда, в тревожном состоянии, то мышление работает против тебя, и не важно, какое у товара качество — чем выше цена, тем сильнее желание купить и тем выше удовольствие от покупки», — объясняет Багаева.

Психолог Анастасия Мангъярова считает, что такое поведение идёт из детства. «Если человек тогда испытывал недооцененность и равнодушие со стороны родителей или иных значимых взрослых или пережил другие психологические травмы, связанные с самооценкой, то во взрослом возрасте это может проявляться как навязчивая потребность самоутверждаться, в том числе за счёт демонстрации более высокого статуса, чем имеющийся на данный момент», — сказала она.

В целом объяснения феномена понтов зависит от взглядов специалиста на психику человека, говорит психолог Виктория Смирнова. По её словам:

Психоаналитик скажет, что в основе понтов лежат подавленные детские желания, в основном, конечно, сексуальные. Предметы роскоши якобы символизируют именно их.

Бихевиорист будет утверждать, что в основе понтов лежат рефлексы. Получив одобрение общества несколько раз, позёрство закрепляется на уровне головного мозга.

Экзистенциальный психолог может сделать предположение, что понтовство скрывает одиночество или страх смерти. То есть это защита от неизбежного ухода.

Гештальт-психологи могут выдвинуть предположение, что в основе лежит неправильно сформированный навык выделения главного в жизни.

А в глазах биолога выставление напоказ статусных вещей — проявление полового поведения. Чем ты успешнее — тем больше вероятность оставить потомство.

Что такое беспонтовый

Согласно «Словарю русского арго», слово «беспонтовый» означает «безнадёжный, невыгодный, бесперспективный, неудачный». По сути, беспонтовым можно назвать всё что угодно: событие, явление, человека или вещь.

Например, вы посмотрели новый фильм от Marvel и назвали его беспонтовым — это значит, что он вам не понравился, был скучным.

Обычно слово «беспонтовый» произносят с ноткой презрения. Например, «Новый парень Светки какой-то беспонтовый и странный».

Откуда пошло слово «понты»

Мнения о том, откуда произошло слово «понт», расходятся.

По одной из версий, корни тянутся к терминам «понтон» и «понтифик». Понтон — это плавсредство для поддержания тяжестей на воде, а понтифик — ответственный за ремонт рискованной переправы в Риме. Оба этих слова производны от латинского pons, pontis, что означает «мост», и возводится оно и к греческому πόντος – «море». Поэтому некоторые лингвисты предполагают, что «понты» (если быть точнее, выражение «брать на понт») могло означать «проверку, испытание моряка».

Другая версия состоит о том, что «понты» пошли от игральных карт и французского языка. Представители русской элиты XVIII века в России любили и уважали карточные игры. Даже у Пушкина встречались строчки типа: «Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс». В это же время главным языком общения (и в России тоже) был французский, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие слова-заимствования пришли именно из него.

Слово ponter во французском означает «делать ставки против банкующего». А ещё «понтами» тогда называли красные тузы козырной масти, поэтому фраза «взять на понт» означала достать из колоды как раз тот самый козырный туз и победить.

Что значит «взять на понт»

Постепенно сленг картёжников перекочевал в народ, а точнее сразу в криминальную среду. Выражением «взять на понт» пользовались карточные шулеры, а затем его подхватили и другие преступные элементы. Они внесли новый смысл в эти слова, и с тех пор «взять на понт» или «берёт на понт» означает блефовать.

При этом слово «взять» означает не буквально взять руками, а скорее «добиться своего / получить от человека желаемое», «испугать». Получается, что «взять на понт» означает с помощью вранья и запугивания добиться чего-то.

Факты

Слово «понт» в привычном сегодня значении впервые появилось в «Словаре новых слов и значений» 1984 года. На сегодняшний день из основных толковых словарей русского языка «понты» зафиксированы лишь в словаре Кузнецова с пометой «жарг.»: «апломб, гонор; кураж» и «проявлять понт в поведении; вести себя заносчиво».

Существует эффект Веблена. Он заключается в росте спроса на предметы роскоши при увеличении цен на них независимо от качества продукта.

Упоминания в культуре

Термин и производные от него выражения нередко встречаются в песнях. Например, у Егора Летова и его «Гражданской обороны» была песня «Беспонтовый пирожок» со словами

«Лишь одно в моём кармане — беспонтовый пирожок,

Каждый из нас — беспонтовый пирожок».

Сам Летом как-то упоминал, что в основу этой песни легли случайные фразы и высказанные вслух мысли от окружающих группу людей: звукорежиссёров, водителей, официантов. По сути, Егор хотел сказать, что в целом все люди одинаковые и каждый является «беспонтовым пирожком».

У Тимати есть трек «Понты», где рэпер читает про богатую жизнь и говорит, что «Всё вокруг решает кеш, всё остальное — понты!». Припев звучит как:

«Это понты. Это, это понты!

Это понты. Это, это понты!

Это понты. Это, это понты!

Не смотри, где я, лучше смотри, где ты!»

У исполнителей Lida&mzlff слово «понты» упоминается в припеве, понятном, видимо, только самим авторам: «Как дела

Нормал

Ну пон

Не бери меня на понт

Ку кд чд

Ну ок

Всё бб давай

Ну спок

Йоу спс бро».

Пример употребления на «Секрете»