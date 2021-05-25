Россиянки рассказали, довольны ли они своим телом

Оказалось, что большая часть россиянок (86%) недовольна своим телом. При этом почти половина из них (49%) заявили, что пытаются это исправить. 37% женщин отметили, что ничего с этим не делают.

14% женщин оказались удовлетворены своим отражением в зеркале. Дальше их способы поддерживать фигуру, которой они довольны, разделились поровну. 7% заявили, что ничего не делают для того, чтобы держать себя в форме. Столько же отметили, что регулярно тренируются и следят за питанием, чтобы быть удовлетворенными своей фигурой.