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Россиянки рассказали, довольны ли они своим телом

Елизавета Назарова
25 мая 2021
"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, довольны ли они своим телом и пытаются ли это исправить.
Россиянки рассказали, довольны ли они своим телом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Оказалось, что большая часть россиянок (86%) недовольна своим телом. При этом почти половина из них (49%) заявили, что пытаются это исправить. 37% женщин отметили, что ничего с этим не делают.
14% женщин оказались удовлетворены своим отражением в зеркале. Дальше их способы поддерживать фигуру, которой они довольны, разделились поровну. 7% заявили, что ничего не делают для того, чтобы держать себя в форме. Столько же отметили, что регулярно тренируются и следят за питанием, чтобы быть удовлетворенными своей фигурой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне рассказали о любимой еде.
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