Опрос: что думают россиянки о зарплатах мужчин

"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, важны ли в отношениях деньги, сколько зарабатывают их мужчины и кто платит в ресторане.

60% опрошенных рассказали, что для них имеет значение, какая зарплата у партнера. При этом 37% получают меньше мужчин, 29% женщин не знают точного заработка своего возлюбленного, у 17% примерно одинаковый доход. Зарплата 15% респонденток больше, чем у их половинок.

В большинстве пар финансовые вопросы лежат на партнере. 54% россиянок рассказали, что за них платит мужчина, 32% делят все расходу поровну. Предпочитают не зависеть от партнера в денежном плане 14% женщин.