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Опрос: что думают россиянки о зарплатах мужчин

Анна Арсеньева
2 часа назад
"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, важны ли в отношениях деньги, сколько зарабатывают их мужчины и кто платит в ресторане.
Опрос: что думают россиянки о зарплатах мужчин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
60% опрошенных рассказали, что для них имеет значение, какая зарплата у партнера. При этом 37% получают меньше мужчин, 29% женщин не знают точного заработка своего возлюбленного, у 17% примерно одинаковый доход. Зарплата 15% респонденток больше, чем у их половинок.
В большинстве пар финансовые вопросы лежат на партнере. 54% россиянок рассказали, что за них платит мужчина, 32% делят все расходу поровну. Предпочитают не зависеть от партнера в денежном плане 14% женщин.
Кроме того, опрошенные читательницы поделились, сколько зарабатывают их молодые люди или супруги. Оказалось, что доход партнеров 39% россиянок меньше 40 тысяч рублей. Мужчины 27% респонденток зарабатывают от 40 до 80 тысяч рублей, 17% — от 80 до 150 тысяч рублей, 9% — от 150 до 300 тысяч рублей. Больше 500 тысяч рублей получают партнеры 5% опрошенных.
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