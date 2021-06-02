Россияне рассказали о своих тратах на еду

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как россияне тратят деньги на еду и насколько часто они едят вне дома, а также сравнил данные с показателями в других странах.

Бюджет на еду в месяц на одного человека оказался разным. Большинство опрошенных (35%) заявили, что еду для одного человека в месяц у них уходит от 5 до 10 тысяч рублей. 30% заявили, что эта цифра составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Еще 16% отметили, что еда им обходится в сумму больше 20 тысяч. 14 человек тратят на еду от тысячи до пяти тысяч рублей в месяц.

Таким образом, у большинства россиян в год выходит на еду от 60 до 120 тысяч рублей на человека.

Этот показатель можно сравнить с другими странами. По данным на 2019 год, испанцы тратят 1482,3 евро на человека в год (132 670 рублей по нынешнему курсу). В Австрии на питание одного человека в год уходит от 2400 евро до 2760 евро (от 214 936 до 247 177 рублей). Ес ли говорить о статистике в США, среднестатистический американец отдает 3600 долларов за еду на человека в год (264 274 рублей).

При этом большая часть опрошенных, в которую входит 69% читателей отметили, что не планируют свой рацион на неделю.