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Россиянки рассказали, готовы ли прощать измены

Елизавета Назарова
4 июня 2021
"Рамблер" провел опрос среди россиянок и выяснил, как женщины относятся к изменам. Они рассказали, сталкивались ли они с этим, готовы ли простить и что в их понимании измена.
Россиянки рассказали, готовы ли прощать измены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В ходе опроса выяснилось, что большинство россиянок когда-либо сталкивались с изменами партнера. Об этом заявили 66% опрошенных.
Женщины также ответили на вопрос о том, что они считают изменой. Так, большинство из них определили измену как половые отношения с другой женщиной. Об этом заявили 77% опрошенных. Еще 13% заявили о том, что приравнивают поцелуи к измене, а для 10% изменой является простое общение с другой женщиной.
В ходе опроса было выявлено, что большинство женщин не готовы прощать измены своим партнерам. О готовности простить измену заявили всего лишь 9% опрошенных. Еще 44% отметили, что будут решать в зависимости от ситуации, которая произойдет в их отношениях.
Счет,Измена,
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