Россиянки рассказали, готовы ли прощать измены

"Рамблер" провел опрос среди россиянок и выяснил, как женщины относятся к изменам. Они рассказали, сталкивались ли они с этим, готовы ли простить и что в их понимании измена.

В ходе опроса выяснилось, что большинство россиянок когда-либо сталкивались с изменами партнера. Об этом заявили 66% опрошенных.

Женщины также ответили на вопрос о том, что они считают изменой. Так, большинство из них определили измену как половые отношения с другой женщиной. Об этом заявили 77% опрошенных. Еще 13% заявили о том, что приравнивают поцелуи к измене, а для 10% изменой является простое общение с другой женщиной.