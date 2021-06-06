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Опрос: россияне пока не готовы отказаться от использования пакетов

Стелла Шмель
20 часов назад
"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, сколько процентов россиян используют полиэтиленовые пакеты, не задумываясь, а сколько процентов уже отказались и перешли на многоразовые альтернативы.
Готовы ли в РФ отказаться от использования пакетов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В мае читатели "Рамблера" могли принять участие в опросе. Респондентам нужно было выбрать один из предложенных вариантов ответа на вопрос "Используете ли вы пакеты?".
Выяснилось, что подавляющее большинство россиян (95% опрошенных) используют полиэтиленовые пакеты. При этом среди ответивших так 70% выбрали вариант "Использую, но стараюсь применять много раз". Еще 20% отметили, что не следят за их расходом, просто используют, как и сколько удобно. А 5% опрошенных отметили, что задумываются об альтернативах, но пока не готовы на отказ от пакетов.
И всего 5% россиян уже отказались от пакетов и перешли на многоразовые мешочки. При этом они отметили, что соблюдать это правило пока выходит не всегда.
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