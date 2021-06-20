Опрос: что россияне думают о фото детей в соцсетях

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как россияне относятся к фотографиям детей в социальных сетях и к тому, что дети заводят собственные аккаунты.

Одним из популярных трендов и поводом для шуток считается то, как молодые родители показывают своего ребенка в социальных сетях, но при этом закрывают ему лицо. Если некоторые семьи просто отворачивают ребенка от камер, то другие закрывают лицо смайликами и другими стикерами. Все это уже стало поводом для шуток, в связи с чем "Рамблер" решил опросить своих читателей.

Выяснилось, что большинство россиян (77%) думают, что ребенка в социальных сетях показывать не нужно. 19% заявили о том, что не стоит публиковать фотографии, пока ребенок маленький. Лишь 4% не боятся и спокойно могут публиковать фотографии со своим ребенком.

Так как фотография ребенка с закрытым смайликом лицом давно стала трендом, "Рамблер" спросил о догадках россиян, почему люди закрывают лицо детей на фотографиях. Самым популярным ответом оказалось то, что родители просто не хотят, чтобы кто-то видел лицо ребенка, но хотели, чтобы все знали, что дети у них есть. 35% отметили, что многие люди все-таки боятся сглаза и порчи.