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Россиянки рассказали, довольны ли они своим браком

Елизавета Назарова
8 часов назад
"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, довольны ли они своим браком, и кто должен делать сюрпризы в паре.
Россиянки рассказали, довольны ли они своим браком
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно результатам опроса выяснилось, что чуть больше половины россиянок не удовлетворены своим браком или отношениями (51%). При этом, половина из них также заявила, что ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию.
Большинство женщин (73%) отметили, что работать над отношениями в паре должны оба. Еще 18% заявили о том, что над поддержанием романтических отношений должна работать только женщина. 9% обозначили, что этим должен заниматься только мужчина.
Мужчины очень часто жалуются на то, что женщины слишком много требуют, а сами ничего не делают в отношениях, в связи с этим "Рамблер" задал вопрос о том, кто в паре должен делать сюрпризы. 49% женщин отметили, что иногда могут сами делать сюрпризы. Еще 48% ответили, что сюрпризы должна делать женщина.
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