Россиянки рассказали, довольны ли они своим браком

"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, довольны ли они своим браком, и кто должен делать сюрпризы в паре.

Согласно результатам опроса выяснилось, что чуть больше половины россиянок не удовлетворены своим браком или отношениями (51%). При этом, половина из них также заявила, что ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию.

Большинство женщин (73%) отметили, что работать над отношениями в паре должны оба. Еще 18% заявили о том, что над поддержанием романтических отношений должна работать только женщина. 9% обозначили, что этим должен заниматься только мужчина.