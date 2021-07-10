Россияне рассказали, сколько платят за квартиру

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, где они живут, сколько платят за съемную квартиру и планируют ли брать ипотеку на покупку недвижимости.

Так, 56 процентов респондентов рассказали, что самостоятельно приобрели для себя жилье.19 процентам опрошенных квартира досталась от родственников, 13 процентов живут с родителями, а 12 - снимают. При этом 75 процентов не планируют в будущем брать кредит или ипотеку на покупку собственной недвижимости.

Что касается стоимости аренды, 59 процентов россиян платят до 30 тысяч рублей в месяц. 26 процентов отдают за квартиру от 40 до 50 тысяч рублей, 8 процентов - от 60 до 80 тысяч рублей, 2 процента - от 90 до 100 тысяч рублей. Только 5 процентов опрошенных платят за съемное жилье больше ста тысяч рублей.

35 процентов респондентов живут в двухкомнатной квартире, 34 процента - в трехкомнатной, 16 процентов - в однокомнатной. Четыре комнаты и больше у 14 процентов опрошенных. Один процент опрошенных живет в студии.