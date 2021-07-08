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Россиянки рассказали, считают ли развод катастрофой

Елизавета Назарова
5 часов назад
"Рамблер" провел опрос среди россиянок об отношениях в паре и о том, считают ли они развод катастрофой. Женщины рассказали, кто должен больше зарабатывать, а также, с кем должен оставаться ребенок, если родители решили развестись.
Россиянки рассказали, считают ли развод катастрофой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Выяснилось, что больше половины россиянок (57%) не считают развод катастрофой для женщины. Только 21% заявили о том, что боятся такой ситуации. Еще 22% заявили о том, что развод является катастрофой для мужчины, а не для женщины.
Несмотря на современные тренды в феминизме, большинство женщин по-прежнему считают, что больше в паре должен зарабатывать мужчина. Об этом заявили 63% опрошенных женщин. 34% отметили, что оба партнера в паре должен зарабатывать одинаково. Также большинство опрошенных девушек (83%) считают, что женщина должна работать в браке.
Женщины посчитали, что ребенок сам в праве выбирать, с кем оставаться после развода — с матерью или с отцом. Такой вариант ответа сочли приемлемым 56% опрошенных, но также 41% женщин заявил о том, что ребенок должен жить с мамой.
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