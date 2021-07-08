Россиянки рассказали, считают ли развод катастрофой

"Рамблер" провел опрос среди россиянок об отношениях в паре и о том, считают ли они развод катастрофой. Женщины рассказали, кто должен больше зарабатывать, а также, с кем должен оставаться ребенок, если родители решили развестись.

Выяснилось, что больше половины россиянок (57%) не считают развод катастрофой для женщины. Только 21% заявили о том, что боятся такой ситуации. Еще 22% заявили о том, что развод является катастрофой для мужчины, а не для женщины.

Несмотря на современные тренды в феминизме, большинство женщин по-прежнему считают, что больше в паре должен зарабатывать мужчина. Об этом заявили 63% опрошенных женщин. 34% отметили, что оба партнера в паре должен зарабатывать одинаково. Также большинство опрошенных девушек (83%) считают, что женщина должна работать в браке.