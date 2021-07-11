Праздник в кредит: россияне назвали траты на свадьбу

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как они относятся к масштабным торжествам, сколько денег потратили на свадьбу и был ли у них медовый месяц.

63% опрошенных не считают, что праздник должен быть пышным. Им достаточно скромного торжества с самыми близкими. 14% убеждены, что этот день должен запомниться на всю жизнь, поэтому нужно провести его громко и весело. Вообще против свадеб оказались 23% россиян.

При этом 64% респондентов потратили на все торжество меньше ста тысяч рублей. 100-200 тысяч заплатили 15%, 300-500 тысяч - 12%, 600-900 - 4%. Больше миллиона не пожалели на праздник 5% опрошенных.

Несмотря на распространенное мнение, что большинство россиян празднуют свадьбы в кредит, 79% респондентов сами накопили на торжество. 13% оплатили все с подаренных денег. Влезли в долги или взяли кредит в банке 8% опрошенных.