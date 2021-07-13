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Почти половина россиянок сталкивается с домашним насилием

Елизавета Назарова
1 час назад
"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, сколько женщин сталкивается с домашним насилием в семье и какое наказание они хотят для людей, которые занимаются домашним насилием.
Почти половина россиянок сталкивается с насилием
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно статистике опрошенных женщин, почти половина россиянок заявили о том, что сталкиваются с домашним насилием. Об этом заявили 41% женщин.
При этом, только 1% из них заявили, что обращались в полицию с побоями. 76% не делали ничего после факта избиения.
Женщины также рассказали, имеет ли мужчина, по их мнению, поднимать руку на свою партнершу. 5% опрошенных заявили, что да. 18% считают, что мужчина может драться с девушкой, если она тоже поднимает на него руку. 73% отметили, что мужчина ни в коем случае не должен бить женщину.
Девушек спросили, какое наказание, по их мнению, должно быть за домашнее насилие. Большинство (71%) хотели бы, чтобы за такое давали уголовное наказание. 17% устраивает административное наказание. 12% проголосовали за профилактическую беседу.
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