Почти половина россиянок сталкивается с насилием

"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, сколько женщин сталкивается с домашним насилием в семье и какое наказание они хотят для людей, которые занимаются домашним насилием.

Согласно статистике опрошенных женщин, почти половина россиянок заявили о том, что сталкиваются с домашним насилием. Об этом заявили 41% женщин.

При этом, только 1% из них заявили, что обращались в полицию с побоями. 76% не делали ничего после факта избиения.

Женщины также рассказали, имеет ли мужчина, по их мнению, поднимать руку на свою партнершу. 5% опрошенных заявили, что да. 18% считают, что мужчина может драться с девушкой, если она тоже поднимает на него руку. 73% отметили, что мужчина ни в коем случае не должен бить женщину.