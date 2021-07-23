Почти 60% россиян не проверяют свое здоровье

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как часто они ходят к врачу, есть ли у них проблемы со здоровьем, пользуются ли они услугами городской поликлиники или обращаются в частные центры.

Так, 57% респондентов заявили, что не проверяют свое здоровье до тех пор, пока что-то не заболит. 27% ходят к врачу и сдают анализы чаще, чем раз в год, а 16% - раз в несколько лет.

62% опрошенных россиян ходят в бесплатную городскую поликлинику. 38% предпочитают услуги платных клиник. Читатели также объяснили, почему: 45% не устраивает не устраивает уровень бесплатной медицины, 43% экономят свое время, а 12% просто могут себе позволить платить врачам.