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Почти 60% россиян не проверяют свое здоровье

Анна Арсеньева
58 минут назад

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как часто они ходят к врачу, есть ли у них проблемы со здоровьем, пользуются ли они услугами городской поликлиники или обращаются в частные центры.

Почти 60% россиян не проверяют свое здоровье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, 57% респондентов заявили, что не проверяют свое здоровье до тех пор, пока что-то не заболит. 27% ходят к врачу и сдают анализы чаще, чем раз в год, а 16% - раз в несколько лет.

62% опрошенных россиян ходят в бесплатную городскую поликлинику. 38% предпочитают услуги платных клиник. Читатели также объяснили, почему: 45% не устраивает не устраивает уровень бесплатной медицины, 43% экономят свое время, а 12% просто могут себе позволить платить врачам.

Кроме того, респонденты рассказали о состоянии своего здоровья. 77% признались, что у них есть проблемы. Полностью здоровыми себя считают 7% опрошенных. Не знают 16% россиян.

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