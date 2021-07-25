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"Ломаете семью": что думают россияне об отмене обязательных штампов в паспорте

Анна Арсеньева
2 часа назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет будут ставиться в паспортах россиян по желанию. Однако нововведение вызвало много вопросов.

"Ломаете семью": россияне — об отмене штампов в паспорте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как они относятся к штампам в паспорте. Так, 86% респондентов убеждены, что отметки о браке и детях обязательно должны стоять в документах.

"Раньше целью жизни женщины был штамп в паспорте. А что теперь?" - иронизируют пользователи Twitter.

В социальных сетях многие россияне высказались резко против такого решения:

"Может и не надо в ЗАГС теперь ходить? Переспали для удовольствия и разбежались. Ааа ...дети?! Ну, про них теперь тоже в паспорте ничего";

"Прописка, штамп о браке и дети обязательно должны быть";

"Зря, это не будет семейные узы укреплять. Жена за отметку, муж против, вот и первый семейный скандал обеспечили .... и этот скандал будет преследовать";

"Ломаете семью - ячейку общества, не с тех моральных устоев начинаете".

Однако эксперты считают, что штамп в паспорте носит условный характер и от него ничего не зависит. Так, президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов рассказал РИА Новости, что все сведения есть в электронных базах:

"...сама отметка сегодня - это не более чем фигура речи, когда говорят "хочу штамп в паспорте". И это желание по-прежнему можно удовлетворить".

Юристы сообщили РБК, что отмена обязательных штампов в паспорте о браке и детях может привести к проблемам при сделках с недвижимостью и при оформлении наследства. Однако для большинства операций одного штампа в паспорте недостаточно. Юрист Андрей Сергеев также предположил, что последствием нововведения может стать заключение двойных браков за пределами России.

Счет,Юрий Жданов,Андрей Сергеев,Михаил Мишустин,РБК,РИА Новости,
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