"Ломаете семью": россияне — об отмене штампов в паспорте

"Может и не надо в ЗАГС теперь ходить? Переспали для удовольствия и разбежались. Ааа ...дети?! Ну, про них теперь тоже в паспорте ничего";



"Прописка, штамп о браке и дети обязательно должны быть";



"Зря, это не будет семейные узы укреплять. Жена за отметку, муж против, вот и первый семейный скандал обеспечили .... и этот скандал будет преследовать";



"Ломаете семью - ячейку общества, не с тех моральных устоев начинаете".