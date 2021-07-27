54% россиян против кормления грудью в общественных местах

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как они относятся к кормлению ребенка грудью в общественных местах, встречались ли с агрессией в свою сторону из-за детей и устраивает ли их городская инфраструктура.

Так, 54% респондентов считают, что женщина не должна кормить ребенка грудью при других людях: на улице или в кафе. По их мнению, для этого необходимо уйти в комнату матери и ребенка или в туалет.

25% считают свой город доступным для людей с детьми. 53% опрошенных россиян в целом устраивает имеющаяся инфраструктура, но еще есть что улучшать. То, что городская среда абсолютно не адаптирована для маленьких детей, считают 22% респондентов. Одна из основных проблем - отсутствие пандусов для колясок.