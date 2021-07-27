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Больше половины россиян против кормления грудью в общественных местах

Анна Арсеньева
2 часа назад

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как они относятся к кормлению ребенка грудью в общественных местах, встречались ли с агрессией в свою сторону из-за детей и устраивает ли их городская инфраструктура.

54% россиян против кормления грудью в общественных местах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, 54% респондентов считают, что женщина не должна кормить ребенка грудью при других людях: на улице или в кафе. По их мнению, для этого необходимо уйти в комнату матери и ребенка или в туалет.

25% считают свой город доступным для людей с детьми. 53% опрошенных россиян в целом устраивает имеющаяся инфраструктура, но еще есть что улучшать. То, что городская среда абсолютно не адаптирована для маленьких детей, считают 22% респондентов. Одна из основных проблем - отсутствие пандусов для колясок.

С негативной реакцией окружающих из-за поведения детей, например, криков в самолете или кафе, сталкивались только 36% опрошенных. 64% никогда не встречались с агрессией в свою сторону.

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