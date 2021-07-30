Почти 70% россиян не ходят в кафе и рестораны

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, ходят ли они в кафе и рестораны, сколько готовы заплатить за ужин и чем они питаются на работе.

Так, 69% респондентов не ходят ни в какие заведения и питаются только дома. Любят посещать кафе и рестораны 31% россиян. 44% из тех, кто предпочитает ходить по заведениям, делают это чаще одного раза в неделю, 34% - раз в месяц, а 22% - еще реже.

Также у респондентов спросили, сколько они готовы потратить на одного за раз в кафе. 34% готовы отдать не больше тысячи рублей, 45% - от 1500 до 2000 рублей, 14% могут потратить до 5000 рублей, а 7% - больше 5000.