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Почти 70% россиян не ходят в кафе и рестораны

Анна Арсеньева
2 часа назад

"Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, ходят ли они в кафе и рестораны, сколько готовы заплатить за ужин и чем они питаются на работе.

Почти 70% россиян не ходят в кафе и рестораны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, 69% респондентов не ходят ни в какие заведения и питаются только дома. Любят посещать кафе и рестораны 31% россиян. 44% из тех, кто предпочитает ходить по заведениям, делают это чаще одного раза в неделю, 34% - раз в месяц, а 22% - еще реже.

Также у респондентов спросили, сколько они готовы потратить на одного за раз в кафе. 34% готовы отдать не больше тысячи рублей, 45% - от 1500 до 2000 рублей, 14% могут потратить до 5000 рублей, а 7% - больше 5000.

Что касается обеда на работе, ответы россиян разделились пополам. 50% опрошенных берут еду с собой, а 50% - едят в столовых, кафе или заказывают доставку.

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