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55 минут назад

Россияне стали пить больше витаминов

Daily Moscowиещё 1

В России за последний год в 2,5 раза увеличились продажи витаминов и БАД. Самым популярным считается витамин С. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Россияне стали пить больше витаминов
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

По данным экспертов, активные продажи витаминов наблюдаются в осенне-зимний период, когда люди хотят защитить себя от ОРВИ.

При этом не стоит забывать, что дозировки витаминов следует определять с врачами, поскольку важно и необходимо учитывать совместимость препаратов, суточную дозу и время приема.

За первые шесть месяцев этого года среди россиян самым популярным стал витамин С. На втором месте оказался витамин D, а на третьем - препараты с магнием и поливитамины.

Самым популярным товаром стали витамин D в каплях. Больше всего его покупают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Воронеже. Таблетки с аскорбиновой кислотой пользуются большим спросом в Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре и Казани.

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