Две трети молодоженов ссорятся при подготовке к свадьбе

Согласно опросу социологов, лишь двадцать девять процентов россиян называют предсвадебные хлопоты положительными по части эмоций.
Тридцать четыре процента респондентов вспоминают подготовку к свадьбе, как страшный сон и изматывающее состязание на выносливость.
Самый большой позитив у молодоженов вызывает выбор обручальных колец, самую большую тревогу – финансовая часть будущего торжества.
Именно бюджет свадьбы и является, согласно опросу, самым частым поводом ссор жениха и невесты. Шестьдесят два процента будущих супругов ругались перед свадьбой, и четверть из них – как раз из-за финансов.
Однако впоследствии молодожены и их родственники все равно находили консенсус и марш Мендельсона звучал для них во всей красе.