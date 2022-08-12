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4 часа назад

Две трети российских молодоженов ссорились при подготовке к свадьбе

Inc-News

Согласно опросу социологов, лишь двадцать девять процентов россиян называют предсвадебные хлопоты положительными по части эмоций.

Две трети молодоженов ссорятся при подготовке к свадьбе
Фото: Inc-NewsInc-News

Тридцать четыре процента респондентов вспоминают подготовку к свадьбе, как страшный сон и изматывающее состязание на выносливость.

Самый большой позитив у молодоженов вызывает выбор обручальных колец, самую большую тревогу – финансовая часть будущего торжества.

Именно бюджет свадьбы и является, согласно опросу, самым частым поводом ссор жениха и невесты. Шестьдесят два процента будущих супругов ругались перед свадьбой, и четверть из них – как раз из-за финансов.

Однако впоследствии молодожены и их родственники все равно находили консенсус и марш Мендельсона звучал для них во всей красе.

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