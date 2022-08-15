Сколько семей в Москве и Петербурге нанимают прислугу

Почти каждая пятая московская или питерская семья держит домашний персонал. При этом практически все наниматели имеют средний уровень дохода и мало кого из опрошенных можно назвать богачами. К таким выводам пришли сотрудники ВШЭ и РАНХиГС в статье «Женщины — наёмные работницы в домохозяйствах Москвы и Санкт-Петербурга. Материал опубликован в научном журнале «Женщина в российском обществе».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Учёные провели опрос среди 3858 семей из Москвы и Санкт-Петербурга, которые за последние три года нанимали прислугу. В частности, удалось развеять некоторые стереотипы. Например, многие считают, что домашний персонал — обычно мигранты, а также то, что домработницу нанимают люди с высоким достатком.

Выяснилось, что почти две трети (64%) домашних работниц были из того же региона, что и нанимающая семья. В 14% случаях нанятая женщина была из другого региона России, в 16% — иностранной мигранткой, а вот 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Наёмные работницы чаще всего оказывали услуги репетитора, выполняли работу по дому, ремонтировали жильё. Репетитор почти всегда была из одного региона с семьёй, а вот среди мигрантов такого вида деятельности почти нет. Мигрантки обычно сидят с детьми и помогают в уходе за дачей.

Чаще всего москвичи и петербуржцы находят прислугу через знакомых (от 58 до 63%) или интернет (от 20 до 22%).

Отвечая на вопросы о своих доходах, большинство участников исследования (61%) заявили, что им хватает денег на еду, одежду и бытовую технику. 23% респондентов оценили свои доходы как высокие — они могут купить автомобиль и более, а 16% — как низкие, потому что денег иногда нет даже на еду.