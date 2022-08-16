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3 часа назад

Опрос: в 70 % российских семей живут кошки

СОВА

Стало известно, каким питомцам отдают предпочтение российские семьи. Оказалось, большинство заводят в квартирах кошек, а рептилии и грызуны популярностью не пользуются.

Опрос: в 70 % российских семей живут кошки
Фото: СОВАСОВА

РИА ФАН со ссылкой на исследование зоокомпании "Четыре лапы" пишет, что кошки живут в домах у 70 % опрошенных семей.

Также в рамках опроса специалисты выяснили, каких еще животных часто заводят россияне. Вторыми по популярности после кошек оказались собаки. Они живут у 47 % респондентов.

А третье место заняли грызуны. Менее популярны рыбы, птицы и рептилии.

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