Как сэкономить при покупке школьных принадлежностей

Приближается новый учебный год, и все крупные магазины уже оформляют торговые залы ко Дню знаний. Школа — это не только важнейший этап в жизни каждого ребенка, но и очень дорогое мероприятие для родителей: «набор первоклассника», в который входят одежда, обувь и канцелярские принадлежности, ощутимо бьет по кошельку. Рассказываем, как можно сэкономить на покупке школьных принадлежностей для любого класса.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Сухая статистика

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Для начала просто немного информации для понимания, сколько это может стоить. Данные предоставил Росстат в начале августа. Базовый набор первоклассника в среднем обходится в 22,3 тысячи рублей для мальчиков и 26,8 тысячи рублей — для девочек. Это дороже прошлогодних цен на 11-14%. Однако в ведомстве подчеркивают, что школьные товары дорожают медленнее, чем в целом растет инфляция.

При этом канцелярские принадлежности показывают куда более уверенный рост: +36% за тетради, +25% за ручки, +10% за рюкзаки. Также растет спрос и цена на гаджеты и электронику для учеников, на письменные столы, но эти необходимые при подготовке к учебному году статьи расходов в «набор первоклассника» не входят. Потратиться придется в любом случае, но у нас есть для вас несколько действительно полезных советов.

Перепроверьте, что у вас есть, а чего нет

Тщательная ревизия поможет понять, а нужно ли вообще покупать те или иные канцелярские вещи. Например, с прошлого года мог остаться пенал, старые карандаши можно подточить, из остатков неисписанных тетрадей сделать черновики. Школьные рюкзаки тоже вовсе необязательно ежегодно менять: если «молнии» исправны, нет больших потертостей, а подкладка не порвана — он прослужит ещё как минимум один год.

Чётко следуйте по списку

Только так вы не наберете кучу лишнего хлама ещё на пару тысяч рублей. Список необходимых канцтоваров есть у классного руководителя. Покупать сильно впрок или на всякий случай не стоит — ничего не помешает вам позже докупить то, чего будет недоставать. Более того, через месяц-два после начала учебного года, когда ажиотаж схлынет, ценники на канцтовары поползут вниз.

Тетради в клетку и линейку на 12 листов для младшей школы или 18-24 листа для средней и старшей — по 10 шт.

Обложки для тетрадей — 20 шт.

Дневник — 1 шт.

Папка для тетрадей — 1 шт.

Альбом для рисования — 1 шт.

Синие ручки — 5 шт.

Простые карандаши — 2-3 шт.

Цветные карандаши — 1 набор.

Цветная бумага — 1 пачка.

Цветной картон — 1 пачка.

Клей-карандаш — 1 штука.

Клей ПВА — 1 штука.

Линейки — 2 шт.

Ножницы — 1 шт.

Точилка — 1 шт.

Ластики — 2-3 шт.

Пенал — 1 шт. Если преподаватель не на связи (или по какой-то причине у него нет сформированного списка) — мы составили его для вас:

Некоторые мелкие предметы типа ластиков или точилок все же имеет смысл брать с запасом, потому что они все время теряются.

Не покупайте лишнее

Глобусы, подставки для учебников — это лишнее, тратиться на них не стоит по простой причине: без них легко обойтись. К тому же глобус, как правило, просто собирает пыль, а у учебников на подставках быстро рвутся страницы.

Договоритесь с другими родителями и закупайтесь оптом

Это всегда дешевле, причем даже необязательно подключать весь класс. Пять семей уже обеспечат скидку до 20% на каждую, если покупать в больших количествах по оптовой цене. Если же другим родителям ваша идея не нравится, можно воспользоваться скидками в интернет-магазинах: там в принципе, как правило, всё существенно дешевле, чем в канцелярских магазинах, а если ещё и есть акции — сэкономить можно очень хорошо.

Закупайтесь в крупных сетевых магазинах

Небольшие канцелярки — верная примета, что стоимость товаров будет завышена. То ли дело большие супермаркеты: при огромном ассортименте там вполне хорошее качество и невысокая цена. А еще они часто проводят разнообразные приятные акции.

Чем меньше брендовости — тем ниже цена

Брендированные товары — рюкзаки с человеком-пауком, тетради с героями любимых мультиков и так далее — всегда будут стоить дороже. Чем проще вещи, тем дешевле они обойдутся, а яркая обложка будет радовать ребенка от силы несколько дней.

Идеальный вариант — тетради с нейтральной обложкой, шероховатой бумагой, плотностью бумаги не ниже 60 г/м2, четкая и не яркая линовка. Обложки стоит подбирать тоже исходя из их плотности: чем больше микрон (мкм), тем дольше она не будет рваться. Идеальный вариант — 110-130 мкм.

Не покупайте укомплектованные пеналы

Они однозначно будут стоить дороже, и это при том, что комплект внутри вряд ли будет качественным. Главное — прочность: пенал будут ронять, швырять, дёргать за кнопки и «молнии». Кстати, лучше сделать выбор в пользу раскладных пеналов с отсеками или резинками — там можно будет быстро достать нужный предмет и не перебирать всё содержимое пенала в поисках ручки или ластика.

Как выбрать качественные канцтовары

Ручки лучше брать не длиннее 15 см с резиновой вставкой у стержня — с ней пальцы не будут соскальзывать вниз. С карандашами ещё проще: подойдет самый обычный деревянный с гранями, но, при большом желании, можно купить карандаш-ручку со сменными грифелями. Такую штуку не нужно подтачивать, она всегда аккуратно и ровно пишет, но и стоит немного дороже. Твёрдость грифеля должна быть маркирована буквами ТМ или HB.