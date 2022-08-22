Как сэкономить при покупке школьных принадлежностей

Приближается новый учебный год, и все крупные магазины уже оформляют торговые залы ко Дню знаний. Школа — это не только важнейший этап в жизни каждого ребенка, но и очень дорогое мероприятие для родителей: «набор первоклассника», в который входят одежда, обувь и канцелярские принадлежности, ощутимо бьет по кошельку. Рассказываем, как можно сэкономить на покупке школьных принадлежностей для любого класса.
Для начала просто немного информации для понимания, сколько это может стоить. Данные предоставил Росстат в начале августа. Базовый набор первоклассника в среднем обходится в 22,3 тысячи рублей для мальчиков и 26,8 тысячи рублей — для девочек. Это дороже прошлогодних цен на 11-14%. Однако в ведомстве подчеркивают, что школьные товары дорожают медленнее, чем в целом растет инфляция.
При этом канцелярские принадлежности показывают куда более уверенный рост: +36% за тетради, +25% за ручки, +10% за рюкзаки. Также растет спрос и цена на гаджеты и электронику для учеников, на письменные столы, но эти необходимые при подготовке к учебному году статьи расходов в «набор первоклассника» не входят. Потратиться придется в любом случае, но у нас есть для вас несколько действительно полезных советов.
Тщательная ревизия поможет понять, а нужно ли вообще покупать те или иные канцелярские вещи. Например, с прошлого года мог остаться пенал, старые карандаши можно подточить, из остатков неисписанных тетрадей сделать черновики. Школьные рюкзаки тоже вовсе необязательно ежегодно менять: если «молнии» исправны, нет больших потертостей, а подкладка не порвана — он прослужит ещё как минимум один год.
Только так вы не наберете кучу лишнего хлама ещё на пару тысяч рублей. Список необходимых канцтоваров есть у классного руководителя. Покупать сильно впрок или на всякий случай не стоит — ничего не помешает вам позже докупить то, чего будет недоставать. Более того, через месяц-два после начала учебного года, когда ажиотаж схлынет, ценники на канцтовары поползут вниз.
Некоторые мелкие предметы типа ластиков или точилок все же имеет смысл брать с запасом, потому что они все время теряются.
Глобусы, подставки для учебников — это лишнее, тратиться на них не стоит по простой причине: без них легко обойтись. К тому же глобус, как правило, просто собирает пыль, а у учебников на подставках быстро рвутся страницы.
Это всегда дешевле, причем даже необязательно подключать весь класс. Пять семей уже обеспечат скидку до 20% на каждую, если покупать в больших количествах по оптовой цене. Если же другим родителям ваша идея не нравится, можно воспользоваться скидками в интернет-магазинах: там в принципе, как правило, всё существенно дешевле, чем в канцелярских магазинах, а если ещё и есть акции — сэкономить можно очень хорошо.
Небольшие канцелярки — верная примета, что стоимость товаров будет завышена. То ли дело большие супермаркеты: при огромном ассортименте там вполне хорошее качество и невысокая цена. А еще они часто проводят разнообразные приятные акции.
Брендированные товары — рюкзаки с человеком-пауком, тетради с героями любимых мультиков и так далее — всегда будут стоить дороже. Чем проще вещи, тем дешевле они обойдутся, а яркая обложка будет радовать ребенка от силы несколько дней.
Идеальный вариант — тетради с нейтральной обложкой, шероховатой бумагой, плотностью бумаги не ниже 60 г/м2, четкая и не яркая линовка. Обложки стоит подбирать тоже исходя из их плотности: чем больше микрон (мкм), тем дольше она не будет рваться. Идеальный вариант — 110-130 мкм.
Они однозначно будут стоить дороже, и это при том, что комплект внутри вряд ли будет качественным. Главное — прочность: пенал будут ронять, швырять, дёргать за кнопки и «молнии». Кстати, лучше сделать выбор в пользу раскладных пеналов с отсеками или резинками — там можно будет быстро достать нужный предмет и не перебирать всё содержимое пенала в поисках ручки или ластика.
Ручки лучше брать не длиннее 15 см с резиновой вставкой у стержня — с ней пальцы не будут соскальзывать вниз. С карандашами ещё проще: подойдет самый обычный деревянный с гранями, но, при большом желании, можно купить карандаш-ручку со сменными грифелями. Такую штуку не нужно подтачивать, она всегда аккуратно и ровно пишет, но и стоит немного дороже. Твёрдость грифеля должна быть маркирована буквами ТМ или HB.
Альбом для рисования следует выбирать по плотности: 160–200 г/м2 — отличный вариант. Что касается линеек — младшеклассникам будет достаточно обычной 15-сантиметровой, в средних и старших классах также потребуется треугольник и транспортир.