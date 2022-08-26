В России все чаще дарят цветы, выращенные фермерами

Букет на 1 сентября стал дороже. Средняя цена выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 1 314 рублей. Самыми ходовыми цветами стали розы, хризантемы, гвоздики и альстромерии. Но есть новый тренд – покупать букет не в магазине, а заказывать у фермеров. К ним отправилась корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина.

Фото: Мир24 Мир24

Если день обещает быть жарким, то цветы срезают вечером или рано утром. Поэтому, как только забрезжил рассвет, Наталья уже на участке. Она цветочный фермер. Выращивает десятки сортов астр, гладиолусов, цинний и модных сейчас георгин. «Я стараюсь собирать букеты так, чтобы там были долгожители и те, кто дня через три могут завять, но человек вытащит их из букета, и останутся цветы, которые продолжат радовать», – сказала цветочный фермер Наталья Лавруша.

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А вот такой сорт георгин «Кафе Оле» называют свадебным. Во всей красе простоит недолго – только чтобы украсить праздник.

«Интересный факт про циннии можно сказать, что их можно срезать, когда у них головы не мотаются, когда твердый ствол. Потому что, когда не дозревшие, они вот так болтаются», – отметила цветочный фермер.

По стойкости букеты от фермеров выигрывают у привозных. Цветам не нужно преодолевать сотни километров. С грядки сразу в букет. Но с некоторыми растениями потрудиться приходится цветоводам. Попадаются красивые, но капризные. Например, вот такая малюцелла плохо всходит. Наталья посадила 50 семян, взошло 13. А для георгин пришлось отдельный холодильник купить, чтобы луковицы хорошо перезимовали.

«Период отдыха, получается, декабрь, январь, может быть, февраль, и уже начинают посев рассады. Но это происходит от того, что у нас чешутся руки, нам надоела зима, мы хотим привлечь весну», – рассказала Наталья Лавруша.

У цветочных фермеров есть услуга цветочная подписка. Ее оформляют на месяц. Платишь один раз, и раз в неделю получаешь букет. Заказывают мужья женам, владельцы кафе или заказчики сами для себя создать летнее настроение.

«Мне не нравится вырастить цветок и отдать на реализацию. Мне нравится общаться с людьми, видеть их эмоции, когда они получают цветы, видеть блеск и радость. И когда они пишут, что через неделю букет стоит, и вот это больше, чем финансовая составляющая», – признается цветочный фермер.

Наталья начала с пяти грядок георгин. Захотелось больше. Арендовала небольшой участок неподалеку. Чтобы немного окупить затраты, начала продавать. Покупателей долго искать не пришлось. Такие букеты, их еще называют фермерские охапки, становятся все популярнее. Расширяться пока не планирует. Времени и сил хватает на шесть соток. Помощников нет, но делегировать Наталья готова только доставку и сборку букетов. А вот выращивание и уход оставит для себя. Любит сама наблюдать, как из маленьких зернышек день за днем появляется цветочное поле.