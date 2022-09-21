Военнообязанные женщины: что нужно знать

В России вступил в силу указ о частичной мобилизации. “Рамблер” разобрался, коснется ли он военнообязанных женщин.
Военнообязанный, согласно тексту первой статьи Федерального закона N 122-ФЗ (от 22 августа 2004 г.), должен встать на воинский учет, пройти обязательную подготовку к военной службе. Он также подлежит призыву на военную службу, обязан ее пройти, как и военные сборы. Также военнообязанные в России могут пребывать в запасе – до объявления о мобилизации.
Женщины обязаны встать на воинский учет, если они получили диплом по следующим специальностям в высших, средне-специальных учебных заведениях или в системе Российской оборонной спортивно-технической организации:
Таким образом они автоматически становятся военнообязанными. С военного учета могут быть сняты следующие категории граждан:
Касательно последнего пункта военнообязанных женщин снимают с учета и удаляют из числа “запаса” по достижению ими 45 лет (для всех тех, кто стоял на учете, но не проходил службу и не имеет звания). Те, кто имеет звание – от младшего лейтенанта и до офицера – состоят на учете до 50 лет.
Как мы уже отметили, военнообязанный должен явиться в военкомат в случае мобилизации или при получении соответствующей повестки. Однако не все так просто. В первую очередь призыву подлежат граждане “первого” разряда. Военнообязанные женщины автоматически относятся к третьему. То есть, мобилизация коснется их в последнюю очередь.
Женщины, которые служат в российской армии по контракту, подчиняются тем правилам, которые установлены в этой области.