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2 часа назад

Военнообязанные женщины: что нужно знать

Мира Маркина

В России вступил в силу указ о частичной мобилизации. “Рамблер” разобрался, коснется ли он военнообязанных женщин.

Военнообязанные женщины: что нужно знать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военнообязанный, согласно тексту первой статьи Федерального закона N 122-ФЗ (от 22 августа 2004 г.), должен встать на воинский учет, пройти обязательную подготовку к военной службе. Он также подлежит призыву на военную службу, обязан ее пройти, как и военные сборы. Также военнообязанные в России могут пребывать в запасе – до объявления о мобилизации.

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Женщины обязаны встать на воинский учет, если они получили диплом по следующим специальностям в высших, средне-специальных учебных заведениях или в системе Российской оборонной спортивно-технической организации:

  • в сфере связи – телефонистки, телеграфистки, радистки, монтажники, специалисты в области радиотехники, телекоммуникаций и пр.;
  • в сфере информационных технологий – операторы ЭВМ, электромеханики по ремонту и обслуживанию этих ЭВМ, специалистки в области ИКТ;
  • в сфере оптических и звукометрических измерений, а также метеорологии, картографии, то есть, метеорологи, оптики, геодезисты, картографы и пр.;
  • медики – врачи, провизоры, медсестры и фармацевтический персонал;
  • в сфере издательского дела, например, граверы, цинкографы, наладчики полиграфического оборудования, полиграфистки.

Таким образом они автоматически становятся военнообязанными. С военного учета могут быть сняты следующие категории граждан:

  • те, кто освобожден от воинской обязанности;
  • те, кто проходит военную службу или несет альтернативную гражданскую службу;
  • те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы;
  • те, кто постоянно проживает за границами России;
  • те, кто вышел за рамки возрастного ценза, прописанного в законодательстве.

Касательно последнего пункта военнообязанных женщин снимают с учета и удаляют из числа “запаса” по достижению ими 45 лет (для всех тех, кто стоял на учете, но не проходил службу и не имеет звания). Те, кто имеет звание – от младшего лейтенанта и до офицера – состоят на учете до 50 лет.

Как мы уже отметили, военнообязанный должен явиться в военкомат в случае мобилизации или при получении соответствующей повестки. Однако не все так просто. В первую очередь призыву подлежат граждане “первого” разряда. Военнообязанные женщины автоматически относятся к третьему. То есть, мобилизация коснется их в последнюю очередь.

Женщины, которые служат в российской армии по контракту, подчиняются тем правилам, которые установлены в этой области.

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