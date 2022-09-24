В России вырос спрос на консультации психологов и юристов

«Спрос на услуги психологов вырос на 32%, чем за такой же период неделей ранее, а средняя стоимость услуг выросла на 2% до 3128 рублей. Также вырос онлайн-спрос и на юридические услуги: онлайн-оборот вырос на 26%, средняя стоимость онлайн-консультации составила 967 рублей», - говорится в исследовании.